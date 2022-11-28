　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

又見求職詐騙！台中女「坐鐵桶漂到KK園區」　抓交替才逃回國

▲▼ 。（圖／資料照）

▲台中地檢破獲KK園區人口販賣集團。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台灣日前爆發國人被誘騙到柬埔寨等地受虐案件，台中地檢署再偵破一案。檢方查出，詐欺集團成員邱姓男子，以買佛牌、辦貸款可獲高薪的條件，騙蔡姓女子去泰國，待蔡女到當地隨即扣押護照，再強迫她到某水岸坐上鐵桶「漂流到KK園區」，她為求回國，配合邱男以相同手法騙1名男子到泰國，男子工作期間若有睡意，就被懲罰「伏地挺身」50到100下，最後男子不堪遭此對待，乘隙從園區下水道脫逃，在台灣駐泰國辦事處協助之下回到國內。

據查，邱男（21歲）涉犯刑法加重詐欺未遂、意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪等罪，經檢方聲押獲准。另外，蔡女原是以被害人身分遭傳喚，但後來檢警檢查出她也涉以詐術使人出國罪嫌，遂將她提起公訴。

檢方調查，邱男是詐欺集團成員，人在台灣，他於今年6月間向蔡女佯稱「去泰國辦貸款、買佛牌」，回國之後可以獲取150萬元報酬，蔡女信以為真，抵達泰國後遭另一名身分不詳的詐欺成員強收護照，並將她帶到某個水岸，以坐上鐵桶的方式，讓她漂流到緬甸KK園區。邱男因誘騙蔡女得逞，從詐團獲得2000元報酬。

蔡女到園區之後，因沒有護照，且人生地不熟，無法選擇其他工作而接受詐團安排，從事電信詐騙，期間詐團以蔡女業績不佳為由，沒有給她薪水。

今年7月間，蔡女為求早日返台，以與邱男相同手法，誘騙台灣1名男子（下稱A男）到泰國。蔡女在LINE上向A男佯稱，到泰國辦理貸款150萬元，僅須支付20萬元，就可以實拿130萬元，只要去泰國7天等當地銀行審核通過就可回國。蔡女因此取回護照，於8月23日返回台灣；邱男也因此從詐團拿到2000元報酬。

A男抵達泰國後，跟蔡女遇到相同困境，被強收護照、坐鐵桶漂到KK園區，並從事電信詐騙。A男工作期間如有睡意，就遭當地詐團成員體罰50至100下伏地挺身，他不堪遭虐，於8月2日趁機沿著園區地下道逃出。A男向泰國警方求助，再由台灣駐泰國辦事處協助，於9月2日返回台灣，並報警處理，檢警始得上情。

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
12／10起「有條件開放」全國醫院探病！　每次最多2名訪客
快訊／防疫大鬆綁！12／1起可逐桌敬酒　「室內唱歌」也免戴口
快訊／12月起戶外口罩解禁　室內「符合6條件」也免戴！
快訊／指揮中心宣布12／10起取消入境人數上限
快訊／本土+10583「創215天以來新低」　30多歲男腹痛
LIVE／12月起戶外免戴口罩　指揮中心最新說明
誰接棒民進黨主席？　綠委點名4人選
陳珮騏18歲舊照曝！　撞臉最美里長陳紫渝
宣布不選了！她戶籍遷出跑出國　仍高票當選
他驚挖4任台北市長學歷！　「第一次」脫離台大統治
她第一次參選就遇同票數！抽籤心跳很快　結果曝
快訊／搭遊覽車一日遊　女蹲車輪旁綁鞋帶遭輾斃

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

尾隨欠債的進早餐店！高雄男扮外送員行兇　身上搜出槍彈

獨／新車剛買3個月就被砸　車主女兒曝警誘導：鑑識會弄髒喔

賓士遭潑漆...雲林6煞狂砍無辜男　法院裁定交保理由曝

桃園女出門嗨玩3天　丟1歲女嬰在家活活餓死！無良人母遭起訴

快訊／搭遊覽車一日遊！彰化女蹲車輪旁綁鞋帶　慘被輾過送醫不治

快訊／台中55噸吊車嚴重傾倒！吊臂砸進工地　驚悚畫面曝

獨／疑涉賄選！前林口鄉長與10多位里長遭檢調搜索

夜闖珠寶玉石行行竊！賊觸動警鈴慌逃　警過濾上百對象鎖定逮捕

汐止變態男落網！穿短裙黑褲襪當街尻槍　辯「滿足性慾」下場慘

地下兵工廠藏身嘉義山區老舊三合院　桃園龍潭警跨區破獲

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

留長髮被誤認、遭批評　4歲萌弟仍堅持媽超驕傲

柯佳嬿驚喜應援《綜藝玩很大》　坤達感動拭淚：有一段時間沒看到她...

民進黨大敗蔡英文辭黨主席　慰留蘇貞昌：需他繼續打拚

萌妹打彈珠狂贏2千張彩票　獎品兌換整袋店員看傻眼！

瑤瑤「分手5年男友」淚揭導火線！　愛犬被帶走...她崩潰：我愛死牠了

尾隨欠債的進早餐店！高雄男扮外送員行兇　身上搜出槍彈

獨／新車剛買3個月就被砸　車主女兒曝警誘導：鑑識會弄髒喔

賓士遭潑漆...雲林6煞狂砍無辜男　法院裁定交保理由曝

桃園女出門嗨玩3天　丟1歲女嬰在家活活餓死！無良人母遭起訴

快訊／搭遊覽車一日遊！彰化女蹲車輪旁綁鞋帶　慘被輾過送醫不治

快訊／台中55噸吊車嚴重傾倒！吊臂砸進工地　驚悚畫面曝

獨／疑涉賄選！前林口鄉長與10多位里長遭檢調搜索

夜闖珠寶玉石行行竊！賊觸動警鈴慌逃　警過濾上百對象鎖定逮捕

汐止變態男落網！穿短裙黑褲襪當街尻槍　辯「滿足性慾」下場慘

地下兵工廠藏身嘉義山區老舊三合院　桃園龍潭警跨區破獲

張善政研究計畫審查進度　陳吉仲：還是會照流程走

5-11歲兒童追加劑12／10上路！　5歲至未滿6歲「提供單價BNT」

飛南韓「組隊SISTAR韶宥」打高爾夫　沈建宏內心小鹿亂撞

雲林縣議會議長沈宗隆穩坐　副議長蘇俊豪拚連任

12／10起「有條件開放」全國醫院探病！每次最多2名訪客

晶華重回觀光股王寶座　股價攻上200元大關

防疫大鬆綁！12／1起開放逐桌敬茶敬酒　「室內唱歌」也免戴口罩

12／1起室外口罩規定鬆綁！　室內「符合6條件」也免戴

快訊／首度檢出BA.2.75本土個案！北部3人家庭群聚「都是二次感染」

3歲男童「未確診」右頸腫痛診斷MIS-C　兒童中重症累計275例

女童頭卡鐵窗懸掛5樓　英勇鄰居徒手攀牆救援

社會熱門新聞

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

即／高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌逃3hrs落網

北市女調酒師過馬路　遭無照少年撞飛慘死

落選議員不滿遭抹黑　衝里長服務處丟雞蛋+拆旗幟

獨／婦人工廠棄狗！黑貴賓狂追500m沒力放棄

快訊／彰化女蹲遊覽車旁綁鞋帶　慘被輾斃

夫妻古道健行墜白石吊橋　1死1失蹤

雲林6煞狠10萬交保！檢方將擬抗告

即／蘇清泉質疑計票有誤　今遞狀提選舉無效訴訟

雲林男遭6煞砍斷四肢肌腱命危！妻慟：還我公道

即／基隆男網咖猝死！生前畫面曝　發現時已屍僵

淫狼攝影師下藥性侵　二審判刑10年

即／北市林森北路女子墜樓　無心跳送醫搶救

高雄男吃早餐遭砍斷腳筋　店員嚇到全封口

更多熱門

相關新聞

桃園婦接來電欲匯8萬　警及時阻詐

桃園婦接來電欲匯8萬　警及時阻詐

桃園市71歲的姜姓婦人23日下午接到陌生來電，以「猜猜我是誰」的方式讓姜婦誤以為是其好友「小羽」，在取得姜婦信任後，便以做生意急需用錢為由向姜婦借款8萬元，姜婦前往農會匯款時為行員察覺異狀，通報警方到場勸說，並回撥真正的「小羽」電話戳破騙局。

對抗網軍攻勢　自己要先學聰明

對抗網軍攻勢　自己要先學聰明

男冒充「未婚2線3星刑警」　誆8女吐300萬投資又買車

男冒充「未婚2線3星刑警」　誆8女吐300萬投資又買車

郭靜文／殯葬商品非投資商品

郭靜文／殯葬商品非投資商品

不懂比特幣還要投資30萬　警一句話敲醒

不懂比特幣還要投資30萬　警一句話敲醒

關鍵字：

KK園區詐騙

讀者迴響

熱門新聞

加密金融公司30歲創辦人　睡夢中死亡

小S牙齒斷4顆送醫！徐媽見傷勢懷疑女婿

即／高雄傳兇殺！男子吃早餐遭砍斷腳筋送醫搶救

女主播「髒話嗆蔡英文蘇貞昌」全直播

政院拍板　12／1起室外可望免戴口罩

邱澤回來了！許瑋甯限動曬照「夫妻下廚做晚餐」

郭泓志被女兒問「黃隊為何要排擠人」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

快訊／蘇貞昌同意解除室外口罩禁令　細節指揮中心下午公布

送Gogoro被交通部打槍　謝國樑34字回應了

地方喊「高虹安選上就罷免」

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

「前槍擊要犯」高票連任桃園市議員！黑歷史曝光

大陸掀抗議狂潮　學生舉白紙示威

世足下注只花300「神預測爽賺32倍」！小小瑜嚇哭

更多

最夯影音

更多
貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家

貪心小河狸外帶胡蘿蔔　嘴叼+手抱吃力扛回家
吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

吳亦凡選妃SOP曝光..女經紀人幫獵豔　驅逐回加拿大「恐遭化學閹割」

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

哈士奇假裝卡籠想出去　主人趕來瞬間軟Q縮回

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

貨車不禮讓斑馬線行人　婦嚇摔飛數公尺...網：魔術師

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

羨慕了！王嘉爾泰國開個唱　脫掉上衣「隨便粉絲摸」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面