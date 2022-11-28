又見求職詐騙！台中女「坐鐵桶漂到KK園區」　抓交替才逃回國

▲台中地檢破獲KK園區人口販賣集團。（圖／資料照）

記者白珈陽／台中報導

台灣日前爆發國人被誘騙到柬埔寨等地受虐案件，台中地檢署再偵破一案。檢方查出，詐欺集團成員邱姓男子，以買佛牌、辦貸款可獲高薪的條件，騙蔡姓女子去泰國，待蔡女到當地隨即扣押護照，再強迫她到某水岸坐上鐵桶「漂流到KK園區」，她為求回國，配合邱男以相同手法騙1名男子到泰國，男子工作期間若有睡意，就被懲罰「伏地挺身」50到100下，最後男子不堪遭此對待，乘隙從園區下水道脫逃，在台灣駐泰國辦事處協助之下回到國內。

據查，邱男（21歲）涉犯刑法加重詐欺未遂、意圖營利以詐術使人出國、組織犯罪等罪，經檢方聲押獲准。另外，蔡女原是以被害人身分遭傳喚，但後來檢警檢查出她也涉以詐術使人出國罪嫌，遂將她提起公訴。

檢方調查，邱男是詐欺集團成員，人在台灣，他於今年6月間向蔡女佯稱「去泰國辦貸款、買佛牌」，回國之後可以獲取150萬元報酬，蔡女信以為真，抵達泰國後遭另一名身分不詳的詐欺成員強收護照，並將她帶到某個水岸，以坐上鐵桶的方式，讓她漂流到緬甸KK園區。邱男因誘騙蔡女得逞，從詐團獲得2000元報酬。

蔡女到園區之後，因沒有護照，且人生地不熟，無法選擇其他工作而接受詐團安排，從事電信詐騙，期間詐團以蔡女業績不佳為由，沒有給她薪水。

今年7月間，蔡女為求早日返台，以與邱男相同手法，誘騙台灣1名男子（下稱A男）到泰國。蔡女在LINE上向A男佯稱，到泰國辦理貸款150萬元，僅須支付20萬元，就可以實拿130萬元，只要去泰國7天等當地銀行審核通過就可回國。蔡女因此取回護照，於8月23日返回台灣；邱男也因此從詐團拿到2000元報酬。

A男抵達泰國後，跟蔡女遇到相同困境，被強收護照、坐鐵桶漂到KK園區，並從事電信詐騙。A男工作期間如有睡意，就遭當地詐團成員體罰50至100下伏地挺身，他不堪遭虐，於8月2日趁機沿著園區地下道逃出。A男向泰國警方求助，再由台灣駐泰國辦事處協助，於9月2日返回台灣，並報警處理，檢警始得上情。