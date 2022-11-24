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社會 社會焦點 保障人權

「猜猜我是誰」桃園婦接來電匯8萬　警要她打給本尊阻詐

▲姜姓婦人遭詐騙前往農會準備滙款，行員查覺有異通報警方。（圖／大園警分局提供）

▲姜姓婦人遭詐騙前往農會準備滙款，行員查覺有異通報警方。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市71歲的姜姓婦人23日下午接到陌生來電，以「猜猜我是誰」的方式讓姜婦誤以為是其好友「小羽」，在取得姜婦信任後，便以做生意急需用錢為由向姜婦借款8萬元，姜婦前往農會匯款時為行員察覺異狀，通報警方到場勸說，並回撥真正的「小羽」電話戳破騙局。

▲行員和警方勸阻並撥打真正朋友電話戳破騙局。（圖／大園警分局提供）

▲行員和警方勸阻並撥打真正朋友電話戳破騙局。（圖／大園警分局提供）

大園分局三菓派出所昨日14時許接獲轄內農會通報，姜姓婦人欲臨櫃匯款8萬元，但行員詢問她匯款原因及受款人是誰，姜婦僅說是朋友做生意急需用錢，但連朋友做什麼生意都不清楚，疑似遭到詐騙，請警方到場關心。

姜婦向員警表示，她在下午接到一通電話，向她噓寒問暖，並問「妳記得我是誰嗎?」，她覺得對方聲音跟朋友「小羽」很像，便順勢與其閒聊，隨後對方就以做生意為由向她借錢，她心想兩人是多年老友應該不會被騙，便答應借對方8萬元應急。

員警聽聞後馬上識破此為常見的詐騙手法，並拿出實際的新聞案例向姜婦勸說，隨後也用通訊軟體撥打電話給真正的「小羽」確認，對方則表示並未向姜婦借錢，姜婦才驚覺自己遭到詐騙，感謝警方及行員的熱心，幫她守住辛苦存下的積蓄。

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