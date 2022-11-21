郭靜文／小心詐騙！殯葬商品非投資商品

▲靈骨塔塔位投資詐騙層出不窮，殯葬商品並非投資商品，有購買塔位需求者要先確認其是否為合法業者。（圖／記者邱中岳翻攝）

靈骨塔塔位投資詐騙是傳統常見的詐欺類型之一，且通常是集團化經營，對象都是挑選資訊相對落後的中老年人。雖然近年來政府透過網路等方式進行宣導，但還是不斷有人受騙，且受騙金額動輒百萬、千萬，被害人一生的積蓄付諸流水，甚至淪落到無家可歸。

可惡的詐騙集團成員常針對手上有靈骨塔位待售的民眾，以各種話術要被害人以遠高於市價的價格加購骨灰罈、塔位、牌位等套組，佯稱必須湊足數量的塔位或套組，有錢的大老闆才願意收購，屆時可獲得豐厚利潤。等被害人上鉤後付了錢，詢問何時可以簽約，才又以必須先付手續費、稅金等方式，繼續向被害人騙取金錢。這些騙徒通常是兩人或兩人以上一組，分飾不同角色對被害人洗腦，等到被害人身上的現金都被榨乾後，還會帶被害人拿不動產向民間金主抵押借款，才有資金繼續購買塔位、牌位、靈骨塔等殯葬商品。

其實，殯葬商品包括生前契約、塔位，或另外包裝的套組，都不是投資商品，也沒有透明的市場機制可以交易，且目前國內的合法靈骨塔塔位設施供過於求，加上政府推行環保葬，火化之後骨灰裝進可分解容器，讓遺體回歸大地，不造墳墓，也用不到骨灰罈、靈骨塔。在如此趨勢下，買進殯葬商品只能當作為自己身後事做準備，哪有投資價值呢？

若民眾真的有購買需要，可先到內政部「全國殯葬資訊入口網」的「消費者保護」專區瀏覽，確認是否為合法業者，或向各縣市政府殯葬管理處查詢。晚輩也要多關心家中長者狀況，若長者被推銷殯葬商品時，記得錄音、錄影，透過多方詢問後再作決定，發現可能被騙時就要即時報警，才能保護自身權益。

集團化的靈骨塔詐欺案件，幕後主嫌會先設立公司，讓表面上看起來是從事合法的殯葬商品仲介、買賣，再招募成員加入。平日，由幹部主持會議演練話術，還提供成員教戰手冊，將詐欺包裝成正常交易。事後，當被害人提告，歹徒也都可以提出跟被害人所簽買賣訂單、發票，並交付塔位使用權狀、骨灰罈提貨單等，因此，除非被害人能夠提出對話錄音、錄音等證據，證明歹徒確有使用騙術，否則提告也未必能成罪，落得求償無門，甚至遺憾終身。

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●郭靜文，台灣高等檢察署台中分署檢察官，台灣司法人權進步協會常務理事。以上言論不代表本公司立場。