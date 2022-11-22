未婚2線3星帥氣刑警誆8女騙300萬　驚！竟是國中畢業渣男

記者許宥孺／高雄報導

一名陳姓男子在網路上聲稱自己是未婚的單身刑警，約女網友見面後進一步交往，接著以多種理由向女友借錢，許多女子認為陳男是警察，應有還款能力，便答應借錢投資、買車。近一年多，陸續共有8名女子受害，受騙金額達300多萬，專案小組日前前往陳男租屋處爬牆攻堅，當場逮到人，訊後移送法辦。

▲陳嫌冒充假刑警，誆8女吐300萬替他付生活費，又借錢給他投資、買車。（圖／記者許宥孺翻攝）

電影《神鬼交鋒》在現實生活中上演！刑事局南部打擊犯罪中心日前獲報，一名42歲陳姓男子於網路上，四處稱自己是「南打中心的未婚單身刑警」，並進一步約女網友見面，若覺得對方談得來又好騙，就會和她交往。

▲▼陳嫌騙女友，聲稱自己是2線3星警官。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方指出，陳男和女友交往期間持續裝窮，要女友幫忙付錢，或借錢給他投資，買國產車時甚至還讓女友貸款。但是不少受騙女子認定他是刑警，有一定的還款能力，因此選擇相信陳男。

警方表示，陳男為了取信「受害的女友們」，還會在家裡放警察的制服和工具，其中不乏「犯罪現場」等書籍，甚至連空氣手槍、手銬也都有，不過也有受害女子認為很奇怪，和陳男分手後趕快報警。

▲▼警方於屋內查扣到多項警察相關物品 。（圖／記者許宥孺翻攝）

專案小組日前持搜索票，前往陳嫌於鼓山區租屋處攻堅，爬牆從陽台進入後，當場逮到陳嫌，並於屋內查扣警用手盾2面、空氣手槍2枝、警察制服1套、刑警外套、警便帽1頂、警徽2枚、假警察服務證2張、警用甩棍、手機1支、手銬1副、辣椒水1瓶、密錄器1組、警用叢書等贓證物。

▲警方爬牆攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，陳男在2020年時，就曾用相同手法在中北部行騙，經由台中地檢署起訴、通緝後，這次改了名字，又以假名重操舊業，向被害女子誆稱自己是2線3星刑警，但事車上他只有國中畢業。警方統計，近一年多已有8名女子受害，受騙金額多達300多萬元。全案依加重詐欺、妨害秩序、偽造公文書等罪，移送高雄地方檢察署偵辦。