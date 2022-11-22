　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

未婚2線3星帥氣刑警誆8女騙300萬　驚！竟是國中畢業渣男

記者許宥孺／高雄報導

一名陳姓男子在網路上聲稱自己是未婚的單身刑警，約女網友見面後進一步交往，接著以多種理由向女友借錢，許多女子認為陳男是警察，應有還款能力，便答應借錢投資、買車。近一年多，陸續共有8名女子受害，受騙金額達300多萬，專案小組日前前往陳男租屋處爬牆攻堅，當場逮到人，訊後移送法辦。

▲▼警方上門攻堅。（圖／記者許宥孺攝）

▲陳嫌冒充假刑警，誆8女吐300萬替他付生活費，又借錢給他投資、買車。（圖／記者許宥孺翻攝）

電影《神鬼交鋒》在現實生活中上演！刑事局南部打擊犯罪中心日前獲報，一名42歲陳姓男子於網路上，四處稱自己是「南打中心的未婚單身刑警」，並進一步約女網友見面，若覺得對方談得來又好騙，就會和她交往。

▲▼警方上門攻堅。（圖／記者許宥孺攝）

▲▼陳嫌騙女友，聲稱自己是2線3星警官。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方上門攻堅。（圖／記者許宥孺攝）

警方指出，陳男和女友交往期間持續裝窮，要女友幫忙付錢，或借錢給他投資，買國產車時甚至還讓女友貸款。但是不少受騙女子認定他是刑警，有一定的還款能力，因此選擇相信陳男。

警方表示，陳男為了取信「受害的女友們」，還會在家裡放警察的制服和工具，其中不乏「犯罪現場」等書籍，甚至連空氣手槍、手銬也都有，不過也有受害女子認為很奇怪，和陳男分手後趕快報警。

▲警方於屋內查扣到多向警察相關物品 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方於屋內查扣到多項警察相關物品 。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼警方上門攻堅。（圖／記者許宥孺攝）

專案小組日前持搜索票，前往陳嫌於鼓山區租屋處攻堅，爬牆從陽台進入後，當場逮到陳嫌，並於屋內查扣警用手盾2面、空氣手槍2枝、警察制服1套、刑警外套、警便帽1頂、警徽2枚、假警察服務證2張、警用甩棍、手機1支、手銬1副、辣椒水1瓶、密錄器1組、警用叢書等贓證物。

▲警方爬牆攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警方爬牆攻堅。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，陳男在2020年時，就曾用相同手法在中北部行騙，經由台中地檢署起訴、通緝後，這次改了名字，又以假名重操舊業，向被害女子誆稱自己是2線3星刑警，但事車上他只有國中畢業。警方統計，近一年多已有8名女子受害，受騙金額多達300多萬元。全案依加重詐欺、妨害秩序、偽造公文書等罪，移送高雄地方檢察署偵辦。

►爽玩韓國5天12900元！體驗滑雪、愛寶樂園通通有

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
快訊／本土+18150、增38死！　20多歲男打4劑「住院一
「30年前麥當勞」價格曝光！一票人震驚：好奢侈　漲最多的是它
快訊／避免藍綠衝突　陳時中放棄凱道！拍板北平東路辦選前之夜
快訊／新竹警連開10多槍！　嫌撞毀天然氣管跑了
快訊／好市多「1熟食」熱賣20年　無預警停售
每月爽領5萬「里長平常在幹嘛？」　一票人曝超強：忙到爆炸
張蘭狂罵徐家人！　直播一半「被封禁」變黑畫面

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

喝不夠騎車外出補貨　遇盤查跑給警察追！逾期居留移工慘了

快訊／新竹爆警匪追逐！現場槍聲大作　民宅「天然氣管線被撞斷」

賄選也要省！里長改選議員「女兒接棒」500元買2票　父女檔交保

為救拋錨無人船！金門水文監測員溺水　警消著潛水衣搜救中

女山友攀屏東笠頂山受傷　消防員緊救援...特殊器材助送下山

屏東阿北酒駕不甩罰單　執行署查封土地！老婆收通知馬上繳清

快訊／屏東自小客突起火...火焰狂竄3ｍ　男子涉嫌縱火遭逮捕

快訊／國3龍潭段70.9K「5車連撞大貨車翻覆」　傷亡不明北向封閉

未婚2線3星帥氣刑警誆8女騙300萬　驚！竟是國中畢業渣男

框酒店妹出場亮刀硬上　刺青師詭辯「睡著忘付錢」遭重判

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

造勢晚會「被于美人搶救」　王世堅：選戰最溫暖一句話

百隻羊集體順時針繞圈　連續12天詭異不停打轉

問敲哪顆球？爸故意唱反調　聽不滿意答案...兒氣到崩潰

柯賜海晚年淒涼「以車為家」　死因曝...胞姊庭後鞠躬致謝

姊妹穿同款上衣測試娃！兒「狂認錯媽」生母心碎

喝不夠騎車外出補貨　遇盤查跑給警察追！逾期居留移工慘了

快訊／新竹爆警匪追逐！現場槍聲大作　民宅「天然氣管線被撞斷」

賄選也要省！里長改選議員「女兒接棒」500元買2票　父女檔交保

為救拋錨無人船！金門水文監測員溺水　警消著潛水衣搜救中

女山友攀屏東笠頂山受傷　消防員緊救援...特殊器材助送下山

屏東阿北酒駕不甩罰單　執行署查封土地！老婆收通知馬上繳清

快訊／屏東自小客突起火...火焰狂竄3ｍ　男子涉嫌縱火遭逮捕

快訊／國3龍潭段70.9K「5車連撞大貨車翻覆」　傷亡不明北向封閉

未婚2線3星帥氣刑警誆8女騙300萬　驚！竟是國中畢業渣男

框酒店妹出場亮刀硬上　刺青師詭辯「睡著忘付錢」遭重判

快訊／本土+18150、增38死！20多歲男打4劑「住院一周亡」

周星馳罕曬張柏芝合照！　「大家想像下什麼情況」女神先回1字

喝不夠騎車外出補貨　遇盤查跑給警察追！逾期居留移工慘了

「30年前麥當勞」價格曝光！一票人震驚：好奢侈　漲最多的是它

薛瑞元喊「疫苗掮客」滿城風雨　高嘉瑜喊他要負責：應開誠布公

倒數肉搏！蔣萬安陣營兵分3路　「握到每一雙手」票衝擊大化

中選會公告　1126縣市長選舉人數1896萬人、議員1912萬人

養孩養到選議員！歐巴桑站路口短講　單車掃街「大人萌娃都出動」

媽媽騙「鬼坐在她肩膀上」！　陳子玄信以為真：肩膀有重重的

台灣運彩最大注贏56萬！　彩迷瘋猜中英伊戰正確比數　

正妹頂假奶擺浮誇表情動作　失控版熱舞網傻眼：忘記吃藥？

社會熱門新聞

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

陸軍上校被中共吸收刺探軍情　竟穿軍服宣誓

傳訊給媽「不回家吃晚餐」　男大生墜樓亡

台64重機追撞！路燈「詭異閃滅」3秒後騎士殞命

即／國3龍潭段「5車連撞大貨車翻覆」　北向封閉

柯賜海疑跌倒撞頭死亡　腳邊有嘔吐物

錢帥君男友獨家照曝　20億身家大起底

台中透天厝變淫窟　雞頭被逮喊：妹妹衣服穿一穿

獨／驚悚畫面曝！鎖喉暴打司機還「索命瘋踹」

FBI出手了！錢帥君男友涉洗錢逃美　20億資產面臨查扣

台64重機高速追撞！鄰車時速90km「還被刷卡」

砂輪機圓盤刀片劃開！男內臟可見送醫

台64重機追撞前車亡　運將發抖淚崩被送辦

更多熱門

相關新聞

賓士GLK對決山葉MT 03　違規左轉駕駛慘了

賓士GLK對決山葉MT 03　違規左轉駕駛慘了

台中市西區21日晚間發生一起交通事故，一輛白色賓士行經五權西路與忠明南路口時，疑似違規左轉，與對向直行的MT 03重機發生碰撞，造成賓士側面車身受損、重機車頭毀損，騎士手腳多處擦挫傷，所幸沒有大礙。至於詳細肇事責任由交大進一步鑑定釐清。

誰說老透天不值錢？　位置對了建商2倍3倍都要買

誰說老透天不值錢？　位置對了建商2倍3倍都要買

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

陳時中車掃遇「倒讚阿北」嗆聲　陳建仁神回

淡水無賴夫妻搭霸王車　拒付650元還砍傷人

淡水無賴夫妻搭霸王車　拒付650元還砍傷人

撞阿北不停車！3正義騎士追百米攔人

撞阿北不停車！3正義騎士追百米攔人

關鍵字：

高雄神鬼交鋒詐騙陳俊穎影音

讀者迴響

熱門新聞

年營業額3億品牌無預警倒閉！老闆捲款落跑

汪小菲深夜爆走「狂開地圖炮」！

台YouTuber爆抄襲！英國本尊：難過

妻輕生亡　警解鎖手機！夫意外解開謎

大S結婚忍10年傷痛「快溺斃死去」！悲揭汪小菲罪狀

汪小菲最想奪回的床墊「驚人天價曝光」！

汪小菲剋星出手了！葛斯齊開戰「年底前揭發黑幕」

驚悚畫面曝！台64重機高速撞未開燈轎車　騎士慘死

大S經紀人發聲！控汪小菲「如婚內外遇的事實」

公司亮藝人整形明細！3圖暗示蔡徐坤變臉

汪小菲控小S濫用史蒂諾斯　是管制處方藥

獨／育達回來了！兩年內「二度更改校名」　只為了「這個原因」

越愛你越愛管你　12星座男最愛管「這些」

年收6億「天后闆娘」2女兒房間曝光！

專櫃品牌爆倒閉　消費者：剛買3千

更多

最夯影音

更多
張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」

張蘭暗指大S劈腿..還砲轟徐媽老狐狸　再酸「汪小菲買的車都光頭在開」
抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

抗議天王柯賜海逝世　陳屍廂型車享壽66歲

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

小黃駕駛嗆騎士不能騎中間　警察當場打臉：誰說的？

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

周湯豪羞曝女粉Bra「一件比一件大」XD　讚比莉姐很會扭：我超級驕傲

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

藝術家製石棺藏零食！　埋地下1萬年後才可開

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面