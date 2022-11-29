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最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

吃火鍋必備的茼蒿，可能也殘留較多的農藥，外食時若無法確定清洗是否乾淨，建議最後再下鍋，以減少吃下農藥的機率。（圖／本刊攝影組合成）

▲吃火鍋必備的茼蒿，可能也殘留較多的農藥，外食時若無法確定清洗是否乾淨，建議最後再下鍋，以減少吃下農藥的機率。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

時序已經進入冬天，許多人最愛大啖火鍋，其中當然就少不了茼蒿，但根據農委會資料顯示，茼蒿農藥殘留率為27.3%，營養師提醒，由於無法確定店家如何清洗茼蒿，若是在外面的火鍋店用餐，最好把茼蒿留到最後再下鍋，才不會讓殘存農藥汙染其他火鍋料，而且也別再喝湯，否則恐會將農藥喝下肚。

行政院農委會農業藥物毒物試驗所每年都會針對全台各縣市進行「農作物農藥殘留監測」，查閱近3年的蔬菜檢測數據，發現豌豆不僅是109年農藥殘留率的冠軍，而且連3年都在前5名內。另外，107年的「榜首」芹菜，極高的農藥殘留率50%也頗令人驚訝，而排在芹菜後面的茼蒿，農藥殘留率也有27.3%，由於是火鍋必備青菜，因此備受矚目。

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至於最安全的蔬菜，龍鬚菜、香菇、玉米筍連3年農藥殘留率都是0%，小松菜、結球萵苣（美生菜）、扁蒲、青花菜也連2年未檢驗出農藥殘留，

程涵宇營養師表示，農業藥物毒物試驗所每年進行檢驗，皆採最嚴格標準，蔬果均帶皮或帶殼且未經清洗，所以檢驗出農藥不必過於驚慌，更何況每個蔬果的營養價值都不同，建議民眾多元攝取蔬果，注重挑選（例如產銷履歷標章、有機農產品標章等）、正確清洗，而非完全避免某些蔬果。

以豌豆為例，蛋白質含量是小白菜的3倍、空心菜的2倍，同時含有豐富鈣、鎂、鐵、維生素A、菸鹼素、葉酸、維生素Ｃ，膳食纖維是高麗菜的2.9倍，建議以流動清水清洗豌豆5~10分鐘，最後再剝除頭尾及老絲。

而芹菜與茼蒿都要記得先切除根部，芹菜要以小毛刷輕刷凹面處，再以流動清水清洗5~10分鐘，茼蒿則要每片葉子都有被流動清水沖洗，同樣洗5~10分鐘。

程涵宇說，如果是在外面吃火鍋，店家不太可能仔細清洗茼蒿，所以建議茼蒿最後再下鍋，才不會將農藥沾染到其他火鍋食材，同時茼蒿下鍋後就不要再喝湯，以免將農藥喝下肚。

龍鬚菜、香菇、玉米筍連3年農藥殘留率都是0%，但營養師建議也要多元攝取其他蔬菜，只要正確清洗都能安心吃。（圖／黃威彬攝）

▲龍鬚菜、香菇、玉米筍連3年農藥殘留率都是0%，但營養師建議也要多元攝取其他蔬菜，只要正確清洗都能安心吃。（圖／CTWANT提供）

至於農藥殘留率0%的蔬菜，程涵宇表示，每種蔬菜都有自己特殊的風味、適合烹調的方式、及族群，例如便秘族可多吃高纖龍鬚菜、青花菜；生長發育期的孩子多吃高鈣龍鬚菜、小松菜，高血壓族群多攝取高鉀小松菜、青花菜等。

程涵宇坦言這些蔬菜並非絕對沒有農藥殘留，所謂的未檢出可能只是農藥殘留量低於農藥殘留容許量的標準，所以檢測不出來，但相對來說，絕對是比較安全的選擇。不過，程涵宇也提醒別因此偏食或挑食，還是應該均衡多元攝取各種蔬菜。

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關鍵字：

周刊王茼蒿蔬菜

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