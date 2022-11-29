　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

合法又合理的使用農藥，能幫助農作物抵抗病蟲危害，專家表示，選購當季、擁有標章或產地履歷蔬果，並正確清洗，就吃得安心又健康。（圖／示意圖，報系資料照）

▲合法又合理的使用農藥，能幫助農作物抵抗病蟲危害，專家表示，選購當季、擁有標章或產地履歷蔬果，並正確清洗，就吃得安心又健康。（圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

多吃蔬果有益健康，但栽種時為避免蟲害，所以勢必得噴灑農藥，調查顯示，百香果連續2年農藥殘留率最高，可說是「最毒水果」，而無花果、西瓜、梅、棗則是連2年農藥殘留率0%，吃下肚最安心！本刊整理近3年水果農藥殘留排行榜，看完再去聰明買喔。

行政院農委會農業藥物毒物試驗所每年都會進行「農作物農藥殘留監測」，針對全台各縣市蔬果進行蔬果農藥殘留檢驗，皆採最嚴格標準，蔬果均帶皮或帶殼且未經清洗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

CTWant記者查閱近3年資料，發現百香果連續2年奪下農藥殘留最多水果的冠軍，殘留率分別是108年的18.3%、109年的13.9%，唯一沒奪冠的107年，的則由木瓜拿下第一，農藥殘留率為13.4%，但百香果仍以10.2%的殘留率排名第二。而觀察近3年榜單，也可發現木瓜皆在前5名內，農藥殘留率也相當高。

觀察這份「農作物農藥殘留監測」，也有許多水果的農藥殘留率相當低，甚至是0%，例如無花果、西瓜、梅、棗皆連續2年未查驗農藥殘留，不合格率是0%。而國人常吃的芭樂，109年農藥殘留率是0%，107年是0.3%，鳳梨、梨的殘留率也都幾乎在1%以下，安全性算是相當穩定。

營養師程涵宇表示，「農業藥物毒物試驗所每年都會定期抽查，但名單僅供參考，民眾千萬不要因此就不吃百香果或木瓜，要了解報告中的水果都是未經清洗的，是以最嚴格的方式檢驗，所以只要正確清洗，就不必過分擔心農藥殘留的問題。」

但消費者也要知道，有果皮的水果如百香果、木瓜、橘子、梨子等，就算會剝皮之後再食用，享用之前仍要先清洗，以免外皮上的農藥透過水果刀、手進而沾附到果肉上。

營養師程涵宇表示，百香果、木瓜等帶有果皮的水果，雖然只食用果肉，但吃之前仍要正確清洗，以免農藥交叉汙染果肉。（圖／本刊攝影組合成）

▲營養師程涵宇表示，百香果、木瓜等帶有果皮的水果，雖然只食用果肉，但吃之前仍要正確清洗，以免農藥交叉汙染果肉。（圖／CTWANT提供）

根據藥物毒物試驗所建議，要以流動的清水浸洗或沖洗，不需浸泡鹽水、小蘇打粉，更不需要使用蔬果清潔劑。程涵宇說，先以流動水清洗1~2分鐘後，才能去除果皮食用。

程涵宇說，每種水果都有各自最好吃的季節，盛產時的水果在適合的氣候及土壤成長，長得好自然營養成分較高，也可以減少農藥的使用，再加上價格也相對較低，所以建議選擇當季、多種顏色的水果，同時依據身體狀況需求，就能挑選最好、最適合自己的水果。

例如胃食道逆流患者要避免柑橘類水果如橘子、柚子、葡萄柚；吃大餐之後要吃有助消化的水果來促進代謝，像鳳梨就是不錯的選擇；若工作壓力很大，就建議吃富含維生素C的水果如柚子、柿子、芭樂，有利於排解壓力。

延伸閱讀
農藥殘留排行榜2／「火鍋必備蔬菜」中鏢　營養師：最後吃，千萬別喝湯！
娛樂報報／夏如芝、小芝麻萌穿母女裝　張捷貼身保護女兒超稱職
高三女生上課常打瞌睡…連站著都能睡著　一查竟是罹患「這怪病」

►買一送一！鍋寶亮彩不沾湯鍋699元　外型美而且超好用

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它
戶外再2天就免戴口罩！五大防疫鬆綁一次看　記者會也不再天天開
直擊峮峮、柯震東街頭夜遊！　一「紳士舉動」露蜜餡
館長嗆「跟側翼87%像」　羅友志45字回應：那場直播斗內多少
花蓮富里鄉長候選人「宣布退選」仍當選！本人發聲了
快訊／冷空氣南下中！把握最後陽光　首波大降溫來了
道瓊下挫近500點！投資人憂中國清零　審慎觀望美經濟數據

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

最毒蔬菜出爐！吃火鍋「最後煮它」　營養師：別喝湯

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女　幫夫運旺不嫌棄你沒錢

快訊／冷空氣南下中！把握最後陽光　首波大降溫來了

戶外再2天就免戴口罩！五大防疫鬆綁一次看　記者會也不再天天開

「強冷空氣+10級強風」今晚到！轉雨降10℃　入冬第一波探13度

誓師大會授旗展軍威！　SYC房產力挺世新啦啦隊宣誓赴日比賽奪冠

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」：忘不掉網友的批評

快訊／士林大停電「一片黑」1000盞路燈未供電　台電搶修中

汪小菲大S財產爭議延燒　律師解答正確金額

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

向尪誇口「只是去看看」 她爆買3大袋精品友傻眼

橘貓一躺涼墊「整組癱軟」　瞪大眼翻肚解鎖新睡姿

賊貓偷吃鱈魚絲被馬麻抓包　定格吸味道：我啥都沒做QQ

下車粗心忘記拉手煞車　愛車直衝魚池駕駛呆看

封控變失控！抗議遍地開花 BBC記者遭逮群眾高喊：放人

最毒蔬菜出爐！吃火鍋「最後煮它」　營養師：別喝湯

擠下木瓜！　連2年「最毒水果」是它

必娶！值得「被寵愛一輩子」4星座女　幫夫運旺不嫌棄你沒錢

快訊／冷空氣南下中！把握最後陽光　首波大降溫來了

戶外再2天就免戴口罩！五大防疫鬆綁一次看　記者會也不再天天開

「強冷空氣+10級強風」今晚到！轉雨降10℃　入冬第一波探13度

誓師大會授旗展軍威！　SYC房產力挺世新啦啦隊宣誓赴日比賽奪冠

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」：忘不掉網友的批評

快訊／士林大停電「一片黑」1000盞路燈未供電　台電搶修中

汪小菲大S財產爭議延燒　律師解答正確金額

66億港姐老婆懷第3胎！　「八爺」鄭嘉穎深情吻愛妻…結婚4年生3胎

最毒蔬菜出爐！吃火鍋「最後煮它」　營養師：別喝湯

魔獸IG關注「台灣高顏值女星」！同台活動後悄追蹤　演藝圈人脈曝光

時隔38年！世界最大活火山噴發　2小時內引發逾10次地震

太白目！南韓輸球孫興慜賽後哭爆　迦納教練團還要找他自拍

5種口腔徵兆看健康！刷牙流血恐糖尿病　「1症狀」8成愛滋患者都有

選前幫忙指揮交通！當選馬上消失　台大醫嘆：真是照妖鏡

TOYOTA新車「漲價超過50%」！GR Corolla折合新台幣要賣186萬

美妝跨界！面膜結合運動時尚hyphy，資生堂禮盒中藏有超美飾品

張清芳17歲大兒子「九頭身長腿」比例超狂！獨照罕曝光：激似Rain

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

生活熱門新聞

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

強冷空氣今晚到　轉雨降10℃探13度

快訊／冷空氣南下中　首波大降溫來了

買婚戒「女友拒絕復合」　他秒衝好市多退貨！友驚呆

再3天口罩可以脫了！　醫示警「2族群」極危險

12／1起室外口罩鬆綁！室內「符合6條件」也免戴

汪小菲大S財產爭議延燒　律師解答正確金額

寒潮爆發！周三起連凍3天探14度

歌手兒童樂園唱「X破X娘」　媽摀孩耳朵急逃

快訊／士林大停電「一片黑」　台電搶修中

戶外再2天就免戴口罩！五大防疫鬆綁一次看

剛選舉完！　12億新竹球場招牌被拆了

更多熱門

相關新聞

天母海砂屋地主淪苦主！建商強索2000萬價差

天母海砂屋地主淪苦主！建商強索2000萬價差

都更喜事成惡夢！北市天母一處7層樓建築遭政府認定為海砂屋而拆除重建，都更作業長達10載，地主終於在去年收到交屋通知，他們原以為可以歡欣入住，建商「聯上開發公司」卻獅子大開口要求住戶補繳數百萬到上千萬元的「樓層價差」，還威脅屋主「不交錢就不交屋」甚至要反告他們違約，雙方如今對簿公堂，地主則無奈錯愕，希望法律能還他們公道。

陳冠希爸媽「43年前舊照」曝光　網讚神顏值：這基因太強大

陳冠希爸媽「43年前舊照」曝光　網讚神顏值：這基因太強大

女童「被親一下發燒1周」　醫提醒7種人不要親小孩

女童「被親一下發燒1周」　醫提醒7種人不要親小孩

她分手5年男友　1因素放手讓狗跟他走

她分手5年男友　1因素放手讓狗跟他走

手機充電「整晚插著」！下秒全家燒光光

手機充電「整晚插著」！下秒全家燒光光

關鍵字：

周刊王木瓜百香果

讀者迴響

熱門新聞

玄彬傳沒陪孫藝真生產　公司澄清

宣布退選仍當選！花蓮富里鄉長當選人發聲了

另一半「有3特質容易偷吃」！男女動機差很大

館長爆「民進黨後面就是黑道」　點名他怒噴

12星座發脾氣　「這星座」可得罪不起

牙醫史書華問「側翼定義」高嘉瑜回擊被讚翻

唐寶寶事件重創！永和炸物店確定「頂讓了」

5歲童送醫「沒床位」不治亡　醫護嗆：還想怎樣？

美駐華使館　在陸公民應備14天糧食

好市多「神水」女神徐若瑄也動心

曾格爾傳訊不然你養我！人夫認了有滾床

返鄉投票看到「已逝愛犬趴門口」

魔獸降臨台中！場外赫見法拉利限量超跑

南韓戰迦納！瘋狂彩迷「邊看邊加碼」　刁鑽買法抱走近10萬

台灣家戶世界第3富有可信嗎？　主計長搖頭「看到很驚訝」

更多

最夯影音

更多
吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」

吳宗憲見孫子超音波：GG好大！　虧汪小菲隔空開戰「比綜藝好看」
晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

晴天霹靂！聽今天要洗澡　小白狗愣瞪眼「玩具掉了」

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

上海示威市民槓警對峙　北京大學生也掀抗議潮

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

戲精女友演被外星人綁架　淡定男友憋笑看她搞怪！

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

軟Q汪花式下腰舔阿公下巴 浮誇撒嬌媽傻：我才是主人

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面