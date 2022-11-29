臉書遭愛爾蘭重罰85億元！　Meta累計要繳320億元罰款





▲愛爾蘭當局裁罰臉書。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合報導

愛爾蘭個資隱私委員會（DPC）28日對社群媒體巨擘臉書開罰2.65億歐元（約新台幣85億元），原因是去年展開的調查發現，臉書部分用戶個資被外洩到網上。加上這次罰款，愛爾蘭當局對臉書母公司Meta累計祭出的罰款已達到10億歐元（約新台幣320億元）之多。

路透社報導，愛爾蘭當局於2021年4月展開調查，針對一批臉書用戶個資被外流到網路上，命令臉書採取一系列改正措施。

這次已是愛爾蘭當局第4度對Meta開罰，累計總額達到10億元，另外還有正在進行中的調查。今年9月，當局針對Meta旗下另一個社群媒體Instagram開罰，處以破紀錄的4.05億歐元（約新台幣130億元）罰款，Meta計畫上訴。

愛爾蘭個資隱私委員會不只監管臉書，Google、Tiktok和其他科技巨擘都受到愛爾蘭當局的監管，因為他們各自的歐洲營運總部就在愛爾蘭。目前監管當局對這類公司正在進行的公開調查還有40項，Meta就占了其中13項。

當局在聲明中表示，歐盟其他相關的監管當局同意28日公布的裁罰決定。歐盟2018年上線的「一站式服務」（One Stop Shop）制度規定，監管機構有權對企業處以最多全球收入4％的罰款。