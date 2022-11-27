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民進黨大翻車「最崩潰其實是他」！　不到一天爆噴70篇臉書

▲▼ 。（圖／王浩宇臉書）

▲民進黨九合一大選徹底崩盤，王浩宇在個人臉書連發70篇貼文。（圖／王浩宇臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

九合一選舉結果出爐，民進黨兵敗如山倒，不僅台北市吞敗，更失守基隆市、桃園市、新竹市，最終僅拿下5縣市，可謂創黨以來最慘。對此，就有網友發現，前議員王浩宇自（26日）4點開票以來，就在臉書狂發近70篇貼文、網看傻直呼「有沒有這麼崩潰？」

針對民進黨選情崩盤，王浩宇自開票以來不斷為民進黨辯護，他認為，選前外界質疑高端疫苗、疫苗封存、新竹球場貪污、鄭文燦炒地皮等謠言早就傳得沸沸揚揚，「作為黨公職，我們都是邊跑選舉邊在解釋。」

王浩宇指出，面對外界對高端、新竹球場等議題的抹黑，最有聲量的同黨高嘉瑜、王世堅等人不但未幫忙解釋，還在政論節目上對黨落井下石、質詢時跟著外面的輿論痛罵官員，最後被剪成一堆攻擊本黨的抖音影片，「唯一努力解釋的只有他們所謂的1450。」

▲總統蔡英文於陳時中選前之夜。（資料照／記者林敬旻攝）

▲蔡英文26日晚間宣布辭去黨主席一職。（資料照／記者林敬旻攝）

王浩宇坦言，「找戰犯很簡單，但王浩宇閉嘴、焦糖閉嘴、史書華、486閉嘴，這些對執政黨的抹黑攻擊並不會因此就消失」，若連自己支持者都被誤導不信任執政團隊，我們連基本盤都守不住，只會崩更慘而已。

王浩宇更發文笑稱，看到民眾黨、時代力量支持者一直嘲笑他跟劉宇（四叉貓）是戰犯覺得很可笑，因為民眾黨跟時代力量自己選超級差。

他分析，除了靠國民黨棄保當選的新竹市之外，民眾黨議員在台北以外幾乎都是現任或原本地方勢力投靠的當選，新人票數都很慘淡，總得票只有4%。時代力量更是現任9席落選到剩3席，反而是民進黨議員席次大增、議員得票率增加。

▲▼2022九合一選舉陳時中開票之夜,台北市長選情大致底定,陳時中現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

▲陳時中敗選，26日現身競選總部向在場民眾致意 。（圖／記者李毓康攝）

至於今天又被王世堅轟「太監」，王浩宇回應，基層候選人在面對高端等等不實謠言時，常常努力解釋，但民眾會說：你們自己黨內的高嘉瑜、王世堅也在質疑。他認為，王世堅等人知道民進黨這次狀況比較不利，透過討厭民進黨來鞏固自己的選票的作法，甚至把焦慮幫忙解釋的民進黨支持者都打成側翼網軍，對民進黨是很大的傷害。

另外，外界批評黨內提名程序是敗選其中一個原因，王浩宇則不以為然說，「批評總統徵召一意孤行造成崩盤的人，知道我們這次唯一初選的縣市選得怎樣嗎？幾十年來最差。」

▼民進黨九合一大選崩盤，王浩宇連發70篇貼文 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼民進黨九合一大選崩盤，王浩宇連發70篇貼文 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼民進黨九合一大選崩盤，王浩宇連發70篇貼文 。（圖／王浩宇臉書）

▲▼民進黨九合一大選崩盤，王浩宇連發70篇貼文 。（圖／王浩宇臉書）

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