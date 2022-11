戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

▲臉書將刪除4大自我介紹項目。(圖/路透社)



記者廖婕妤/台北報導

臉書(Facebook)是大多數人都慣用的社群媒體,有些用戶習慣將個人資料寫得清楚明瞭,讓別人更容易認識自己。不過,臉書正打算實施新措施,要刪除地址、戀愛性向、宗教觀點及政治觀點4大項目。

根據外媒報導,臉書正在通知用戶,從下個月開始,將把個人資料中的地址、戀愛性向、宗教觀點及政治觀點刪除這4大項目刪除,預計12/1起生效。

外媒指出,臉書發言人表示,已向有填寫這4大項目的用戶發送通知,讓他們知道這些敘述將被刪除,但這並不影響用戶發布貼文、分享等其他功能,變更的原因是為了讓臉書更易於使用及瀏覽。

社交媒體顧問Matt Navarra最先發現這個變化,並在推特上PO出一張發送給填寫了這些自介的用戶通知截圖。該通知指出,用戶的其他訊息將與其他聯繫方式,將一起保留在他們的個人資料中。

Facebook is removing religious views and ‘interested in’ info from profiles from 1 December 2022 pic.twitter.com/SKjSrtwUwm