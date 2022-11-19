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戀愛性向太隱私！　臉書將刪除個人檔案「4大自介項目」

▲▼臉書、Meta、Facebook。（圖／路透社）

▲臉書將刪除4大自我介紹項目。（圖／路透社）

記者廖婕妤／台北報導

臉書（Facebook）是大多數人都慣用的社群媒體，有些用戶習慣將個人資料寫得清楚明瞭，讓別人更容易認識自己。不過，臉書正打算實施新措施，要刪除地址、戀愛性向、宗教觀點及政治觀點4大項目。

根據外媒報導，臉書正在通知用戶，從下個月開始，將把個人資料中的地址、戀愛性向、宗教觀點及政治觀點刪除這4大項目刪除，預計12／1起生效。

外媒指出，臉書發言人表示，已向有填寫這4大項目的用戶發送通知，讓他們知道這些敘述將被刪除，但這並不影響用戶發布貼文、分享等其他功能，變更的原因是為了讓臉書更易於使用及瀏覽。

社交媒體顧問Matt Navarra最先發現這個變化，並在推特上PO出一張發送給填寫了這些自介的用戶通知截圖。該通知指出，用戶的其他訊息將與其他聯繫方式，將一起保留在他們的個人資料中。

外媒指出，臉書選擇刪除的項目，是其他主要社群媒體不會提供的資訊，像是Instagram和TikTok都有簡單的簡介，讓用戶可以分享一些關於他們自己的訊息，但不會深入討論政治或宗教觀點等具體細節，畢竟大家越來越注重隱私。

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