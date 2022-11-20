林襄被嗆「看到妳會想抽菸想吐」　女神一句話神反擊！3.7萬人朝聖

▲▼林襄高EQ面對酸民，引發粉絲讚爆！（圖／林襄臉書，以下同）

記者邱晟軒／綜合報導

啦啦隊女神林襄擁有精緻臉蛋、火辣身材，深受大批粉絲愛戴。近期中職球季結束，林襄也在臉書發文感嘆「球季真的結束了，我想我會很想念你們的」，不料卻有一名男網友在留言嗆她「看到妳會想抽菸想吐，知道嗎？菸腔女」引發熱議。

林襄昨（19日）晚間在個人臉書發文表示，「球季真的結束了，我想我會很想念你們的，謝謝你們很努力的想養胖我」，還附上一張她在球場上一手拿手搖飲、一手提著炸雞桶的照片。

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貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論，其中不少粉絲直盯她的川字腹肌紛紛驚喊，「腹肌耶！好強」、「超猛腹肌」、「吃炸雞還能有腹肌，真的猛」、「這個腹肌不得了」、「這個腹真是令人羨慕」、「腹肌太厲害了！多吃點炸雞，真的太瘦了」。

然而，留言串中有男網友狠嗆林襄「不要一直PO好嗎？每天看到妳會想抽菸想吐，知道嗎？菸腔女」，立刻釣出林襄本人親自冷靜回覆，「抱歉讓你不舒服，你還是封鎖我好了」。

林襄的高EQ回應引發網友讚爆，「抽菸沒什麼大問題吧！加油」、「繼續PO，讓他繼續不舒服」、「EQ真高，加油加油」、「不要因為那種人而難過，你有廣大愛你的粉絲就足以」、「別太再意別人眼光，自己讓自己輕鬆自在就好」、「高EQ的回應，我喜歡」、「別理他，活好妳自己的生活就夠了」、「台灣什麼都缺，就是不缺酸民」。

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