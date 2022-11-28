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謝金河批「抖音認知作戰」政府無作為：台灣恐加速毀滅

▲▼財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

九合一大選落幕，民進黨大敗。財信傳媒董事長謝金河表示，選舉期間影音平台「抖音」不斷指控「半導體去台化」、「台積電掏空台灣」且製造仇恨總統蔡英文的言論，正是原因之一。他認為，政府有關單位對此毫無作為，「繼續這樣下去，台灣恐加速毀滅！」

謝金河28日表示，民進黨成立一年後拿下6個縣市，1997年贏得12個，奠定地方包圍中央的執政基礎，這次的4加1是創黨以來最小的執政板塊，「再不振作，就退無可退了。」

謝金河話鋒一轉指出，選舉期間抖音平台上有紅色媒體人不斷宣導美國正賣力掏空台灣、張忠謀正在求救，又說華航班機載走台積電工程師，連家眷都載走，把台灣半導體產業連根拔除等，「這個議題只要是產業中人，一看就知道是假議題」。

他轉述，台積電董事的施振榮先生曾表示，台積電到美國建廠、技術轉移等，是台灣國力及產業力的延伸，布局海外是地緣政治下的垂直分工。

謝金河直言，「這話說的很公道，合理，台灣的媒體很少人正視。對於半導體產業『去台化』，富邦金董事長蔡明興也說，如果沒有台灣？要去向誰採購」，這些專業內容，業內人士都知道。

▲抖音logo。（圖／翻攝自抖音TikTok推特）

▲抖音應用程式。（圖／翻攝自抖音TikTok推特）

謝金河表示，利用一知半解的政治媒體人透過抖音鼓吹，就會對市井小民產生重大影響力，「這些年，透過抖音，中國不斷向台灣小市民傳達東升西降的訊息，認為美國即將崩潰，中國會統治全世界。另一方面，抖音不斷加大恐嚇台灣力道，暗示共軍很快解放台灣」。

謝金河指出，九合一大選許多中間選民轉向，就是因為很多人害怕戰爭，而抖音不斷製造仇視蔡英文的言論，甚至把蔡英文的照片變造、誇張處理，「過去很多年，抖音上有很多短視頻，幾乎是很多人在line廣泛傳播的訊息，現在在不知不覺中加上統戰台灣，瓦解台灣心防的味素，但多數國人都不自覺，政府有關單位更是毫無作為，繼續這樣下去，台灣恐加速毀滅！」

最後，謝金河表示，中共上個月以央視名義入股抖音1%，但這1%「黃金股」卻享有100%的控制權，等於抖音已是百分之百由國家接管的媒體，「兩岸如果處在敵對狀態，抖音在台灣可以橫著走，這是台灣把心防完全敞開，準備任人凌遲的第一步」。

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