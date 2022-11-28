大選省思！沈富雄曝：柯文哲日薄西山　蔣萬安、張善政蜜月期半年

▲沈富雄在臉書提出這次合一選舉的十點省思。（圖／ETtoday資料照）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨在這次九合一選戰中大獲全勝，民進黨僅守住5個縣市。前民進黨立委沈富雄28日就在臉書以「大選後的反思與雜念」為題發文，提出關於本次選舉的十點分析。其中他提到，柯文哲已經日薄西山了，蔣萬安與張善政蜜月期不會超過半年。

沈富雄首先提出，封關前他預測蔣:陳:黃=42:32:25，結果是42.2:31.9:25.1，「我再裝謙虛也忍不住有點佩服自己。」他指出第二點，民調失準到離譜的自由時報，亞太菁英等，都是支持綠營的，光這一點，民進黨未來就要約束一下，「否則令人作嘔，票就跑了。」第三，他質疑國民黨應該也有網軍、側翼，「為何養不出焦糖哥、四叉貓這些異類，難道政治的玩法也有DNA？」第四，他狠批「綠台政論節目的主持人要向民進黨道歉，你們幫了倒忙。」

沈富雄提到第五點，苗栗、新竹過去是藍營的鐵板一塊，像何智輝時代，其實鐵板的下面是不堪聞問的腐敗，如今叛黨的高票當選，主委、後援會會長夜奔敵營，藍營中竟然有人沾沾自喜，認為只要綠營沒贏就好，「這是何等沒志氣！國民黨如何處理這一塊，全國人民都在看。」

第六，沈富雄認為國民黨有人對2024開始焦慮，藍白合的念頭提早發酵，民眾黨這回的亮點在落選的黃珊珊，「柯文哲已經有氣沒力，日薄西山了。」民眾黨在六都議員377席中佔6席，全國910席中佔14席，「國民黨怕成這樣，只是證明自己沒有三小路用！」

沈富雄提出第七點，「蔣萬安、張善政這兩尊大菩薩，我真替他們揑大把冷汗」，他表示，他們的蜜月期不會超過半年，藍營中的能人要自告奮勇，前去大大拉拔一下，「張善政在勝選感言中自稱『大家長』，真是匪夷所思，病得不輕！」第八，他指出綠營敗選的元凶是蔡英文，破口是林智堅和陳時中，「但執政六年後所呈現的驕橫、傲慢、邪門和目中無人，則是Homo Sapiens這個物種千萬年遺傳下來的本性，所以要政黨輪替。」第九，延續政黨輪替的重點，他強調，政黨輪替在藍、綠，第三黨絕無空間，中間主流民意不可輕侮，「他們主宰台灣的命運，但不以政黨的形式出現。」他最後點出，「兩岸政策將決定2024的輸贏。」