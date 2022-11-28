解決高房價最好時刻！高嘉瑜續推實坪制　「改實坪制者得天下」

▲高嘉瑜今日在臉書續推實坪制議題。（圖／翻攝自高嘉瑜臉書）

記者江采蓁／綜合報導

這次的九合一選舉民進黨慘敗，除了外界開始點名選舉戰犯外，民進黨立委高嘉瑜28日則在臉書指出，「現在正是大刀闊斧改革的最好時刻，我還是要繼續說：實坪制」，表示「改實坪制者，得天下；因為民心，就是天下」。

高嘉瑜早在2020年就開始關注實坪制議題，也曾為此在質詢中與內政部長徐國勇、內政部次長花敬群交火，她認為，隨著房價不斷攀升，新建案公設比也越來越高，要降低公設比，最好的方式就是推動實坪制，她曾在質詢時指出，「全世界大家都在實坪制只有台灣不是」，連中國、香港都要取消公設計價，走向實坪制，「人家都要檢討改善，我們還不改善」，實坪制就是花多少錢買的面積就是實際居住面積。

高嘉瑜今天於臉書再度拋出實坪制議題，指出如果有權者能轉念、聽諫，願意把台灣現在迥異於全世界房屋制度的公設計價畸形、灌水狀況，「導正為與全世界所有正常國家相同的實坪制」，人民就會真正相信、看見，有權者願意解決台灣第一民怨高房價的決心和行動，「改實坪制者，得天下；因為民心，就是天下。」

高嘉瑜也表示，自己會做到持續力推平均地權條例、檢討高公設、落實居住正義、檢討汽車高關稅及不合理貨物稅問題、監督燃料費隨油徵收。此文一出馬上獲破萬讚，不少網友紛紛留言，「民進黨的良心」、「黨內我只挺妳說真話」、「堅持做對的事，加油！」