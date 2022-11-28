倒垃圾沒關門…恐怖前任潛入硬上她！房東讀懂「這動作」秒報警

▲出門倒垃圾沒將門鎖好，竟遭前男友潛入家中性侵得逞，男子被依侵入住宅強制性交罪判刑7年4月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



記者蔡怡萍／台北報導

住在台北市大同區的女子小芬（化名）今年5月出門倒垃圾時，沒將大門鎖好，沒想到期間竟然被已分手的黃姓前男友偷偷潛入，躲在廁所內等小芬回來後將她粗暴壓制，強行硬上得逞，剛好小芬的房東有事來找她，小芬才偷偷用唇語請房東幫忙報警。黃男被依侵入住宅強制性交罪，重判有期徒刑7年4月。

根據判決，黃姓男子與小芬在今年5月初分手，小芬並禁止他再進入家中，但同年月12日晚上7時許，小芬一如以往的外出倒垃圾，她心想很快就回來、而沒將大門關上，不料熟知小芬作息的黃男趁機潛入她家，並躲在廁所內，等小芬回來後、不顧她的反抗性侵得逞，隨後房東因與小芬有約到家中找她，房東警覺小芬神情有異，依照小芬的手勢與唇語通報警方到場。

小芬提告指出，她在5月初分手後就叫黃男搬走，並且叫他不要再來找她，而黃男雖坦承他在沒有事前得到小芬同意之下，就進入她的租屋處，但表示是小芬出門沒將門關好，他沒用強制方式進入屋內，不能算「侵入住宅」。

法官認為，在無正當理由或未得屋權人同意，手段上不以施加強制力為限，黃男行為已達「無故侵入」他人居所，而且又違反小芬意願強迫性交，在分手後仍不願接受、以不理性的方式處理雙方感情，雖然有與小芬道歉並願意賠償，但身心受創的小芬拒絕原諒，依侵入住宅強制性交罪，判處有期徒刑7年4月，仍可上訴。