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女子深夜山區迷路　色大叔假好心竟載到工寮性侵

▲▼女人,哭。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲女子在山區迷路被色大叔載往工寮性侵。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名女子小莉（化名）2019年間從安置機構逃出後，深夜在觀音山區迷路，結果遇上一名路過的李姓大叔，李男佯裝好心要帶小莉去警察局求助，沒想到竟將小莉載往工寮，趁機性侵，隔天才把小莉送走，小莉事後到醫院向醫護人員傾訴求助，醫院通報警方抓李男，李辯稱是小莉主動，但法官不信，依強制性交罪判他徒刑8年。可上訴。

判決指出，李男是在2019年8月16日晚上10時許，在高雄市大社區觀音山風景區某卡拉OK店前，遇見從安置機構逃離下山的小莉，小莉原本是向店家求助，店家則請路過的李男協助載小莉到警察局或安置機構。

李男滿口答應後，先載小莉到附近麵攤飽餐一頓後，見小莉疑似有智能問題可欺，竟把小莉載往自己平時工作的工寮，給了不明飲料後，趁機性侵得逞，直到隔天上午，李男才把小莉載下山，塞給她500元後，讓她自己搭計程車離去，小莉搭車到醫院後，把經過告訴醫護人員，經醫院通報警方後，逮捕李男到案。

李男辯稱在工寮時是小莉主動示好，還幫他脫了褲子撫弄他的生殖器，但他無法勃起並未插入，是因為太興奮流出精液，又以小莉的內褲擦拭，所以內褲上才有精液反應。

但法官發現，李男在偵訊時和法院審理時的供詞前後不一，本難盡信，加上小莉對於遭性侵過程的關鍵點大致前後一致，還有醫院醫護人員也作證小莉到院時，的確有遭性侵的跡象，因此根據相關事證，認為李男犯行明確，依強制性交罪判處李男徒刑8年，全案可上訴。

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