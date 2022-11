養8比特犬看家！爸媽目睹16歲女兒被愛犬撕咬　地上四散咬爛血肉

▲少女在家突然被比特犬攻擊。(圖/示意圖/取自CC0圖庫)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約發生比特犬攻擊人事件,16歲少女萊克西(Lexie Beebe)在家時,突然被爸媽買來看家的18個月大比特犬Southy攻擊,寵物犬一瞬間就往她的脖子處攻擊,幸好她及時轉身逃開,然而腿部卻被恐怖撕咬,造成下半身嚴重受傷差點癱瘓。

事件發生當晚,萊克西原本和朋友們在房間中,當她獨自1人下樓時突然遭寵物犬Southy攻擊,43歲媽媽蕾恩(Ryan Beebe)與30歲繼父柴克(Zachary Wagner)聽到她的尖叫聲,察看發現天花板和地板到處都是血,還有被咬下的血肉散落在地。

New York girl, 16, almost loses her leg when 'family protector' pitbull who slept in her bed turns on her and starts 'ripping her apart' -



"Lexie Beebe, 16, was brutally attacked by the 18-month-old American pitbull.



The pitbull has been put down.”https://t.co/ivX6EZNp8y