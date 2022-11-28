養8比特犬看家！爸媽目睹16歲女兒被愛犬撕咬　地上四散咬爛血肉

▲少女在家突然被比特犬攻擊。（圖／示意圖／取自CC0圖庫）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約發生比特犬攻擊人事件，16歲少女萊克西(Lexie Beebe)在家時，突然被爸媽買來看家的18個月大比特犬Southy攻擊，寵物犬一瞬間就往她的脖子處攻擊，幸好她及時轉身逃開，然而腿部卻被恐怖撕咬，造成下半身嚴重受傷差點癱瘓。

事件發生當晚，萊克西原本和朋友們在房間中，當她獨自1人下樓時突然遭寵物犬Southy攻擊，43歲媽媽蕾恩(Ryan Beebe)與30歲繼父柴克(Zachary Wagner)聽到她的尖叫聲，察看發現天花板和地板到處都是血，還有被咬下的血肉散落在地。

New York girl, 16, almost loses her leg when 'family protector' pitbull who slept in her bed turns on her and starts 'ripping her apart' -



"Lexie Beebe, 16, was brutally attacked by the 18-month-old American pitbull.



The pitbull has been put down.”https://t.co/ivX6EZNp8y — jim stix (@redwoodser) November 25, 2022

柴克目睹女兒的腿被Southy緊緊咬在口中，還聽得到牙齒摩擦骨頭的聲音，雖然試圖撬開寵物犬的嘴，然而狗還是不肯鬆口，只好緊緊勒住狗的脖子才終於把人救出，並立即用止血帶幫忙止血才保住一命。

報導中指出，萊克西的爸媽認為比特犬可以幫忙看家，一共飼養8隻比特犬，沒想到應該是負責保護家人的寵物犬，竟然咬傷女兒。萊克西後來接受長達6小時手術，醫生成功接回被撕裂的肌肉與韌帶，讓她免於被截肢命運，不過未來仍需要長期復健。

萊克西表示，在Southy還是幼犬的時候就飼養，平時與她感情很好，從來沒想到會被攻擊。事件發生後，家人已將Southy安樂死，為了保護家中其他幼兒，也將剩餘的7隻寵物犬送走，再也不敢飼養比特犬。