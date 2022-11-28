市值千億！加密金融服務公司創辦人「睡夢中意外死亡」　享年30歲

▲估值達30億美元的數位資產平台共同創辦人Tiantian Kullander睡夢中意外離世，享年30歲。（圖／翻攝自Amber Group網站）

記者張寧倢／綜合外電報導

加密貨幣市場風波不斷，除了大型交易平台FTX無預警破產之外，市值30億美元（約新台幣930億元）的加密金融服務提供商「Amber Group」的共同創辦人Tiantian Kullander（暱稱TT）23日在睡夢中離世，享年30歲。公司證實死訊，但也提及死因是意外而非他殺，此時沉重與悲痛難以言喻，希望留給家屬隱私。

據「澳洲新聞網」（news.com.au）等外媒報導，職涯始於華爾街的TT曾在大摩、高盛等知名金融服務公司擔任市場交易員，他2017年找來包含前同事在內等金融業內人士，共同創立了總部位於香港的數位資產交易平台Amber Group，也讓他在2019年登上《富比士》雜誌亞洲金融投資界未滿30歲的年輕富豪榜。

據報導，成立時間不到5年的Amber Group，今年第一季完成融資後估值已達到驚人的30億美元。彭博社月前報導更指出，公司正在將與新加坡國家投資的「淡馬錫控股」（Temasek Holdings Pte）等投資方，就1億美元的融資進行談判，未來計畫達成100億美元估值。如今5名共同創辦人之一的TT於23日突然在睡夢中離世，年僅30歲的他留下了妻子和兒子。

報導稱，全球第二大加密貨幣交易平台FTX倒閉後，TT曾表示Amber Group只有不到10%的交易資產放在FTX，公司仍會正常營運。Amber Group官網已發布聲明證實，失去了TT這個偉大的合作夥伴和真正摯友，此刻悲痛無法言喻，但團隊將更勤奮工作，把公司經營成同業中的佼佼者以實現TT的雄心和夢想，「他的去世是個悲劇，我們的思念和祈禱會與他的家人同在。」

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