柯文哲今指派彭振聲當「交接對口」　蔣萬安無下文！僅稱規劃中

▲國民黨台北市長當選人蔣萬安「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街持續進行。（圖／記者湯興漢攝，下同）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲交棒失敗，台北市長首都之戰由國民黨蔣萬安獲勝，柯文哲26日就表態儘速安排交接，別讓市政延誤，並派副市長彭振聲當交接對口；但蔣萬安28日被問及此事時，三度未正面回應，僅說「規劃中」。

蔣萬安28日持續進行謝票車掃，會前在市民基地接受媒體訪問。針對小內閣人事進度，外傳4位市政最高顧問團李永萍、陳威仁、邱文祥和陳永仁，以及李四川都在名單中？蔣萬安表示，這兩天心中最重要的事情，就是要向市民表達誠摯的感謝，謝謝市民朋友對於信任、支持，所以人事部分會積極規劃，最重要打造一個清廉有效率、服務型政府。

被問及小內閣分工想法？蔣萬安仍稱，都在積極規劃，這2天先謝謝市民，有他們陪伴跟相挺才能堅持走到最後一刻，所以謝謝市民給的信任，人事會積極規劃，打造廉能、效率和服務型政府。

只見蔣萬安兩度未正面回應，媒體持續追問什麼是「廉能、效率政府」，以及如何避免國民黨班師回朝？蔣萬安說，最重要用人為才，品德專業，還有發揮所長，最重要是要能夠將市政推動，符合人民期待。

另外，針對市府交接小組進度，蔣萬安僅稱「積極作業中，希望市政交接可以圓滿順利」，讓媒體不滿地再問什麼是作業中？蔣萬安仍不願正面回應，只說都在準備、一步步照節奏。媒體第三度追問，幾天內才有結果？蔣萬安還是避答，只說「這都在我們規劃中」。

針對蔣萬安交接小組至今無下文，台北市副發言人魏佑任表示，柯文哲28日已指定彭振聲擔任召集人成立交接小組，依全府列管案的內容做交接，政務官則是會依各局處的業務，和新任的政務官進行業務交接，有任何需要協調整合的就由彭振聲召集人來做窗口，後續將配合新任政府的作業來順利完成市政交接與推動。