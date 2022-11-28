蔡英文「票數快腰斬」！民進黨九合一至今最大挫敗　藍綠消長一次看

▲2022九合一大選慘敗，民進黨主席蔡英文請辭。（圖／記者李毓康攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，綠營執政縣市數目從7席降為5席，執政版圖退回北港溪以南，範圍比32年前剛創黨時還小。若從得票數來看，民進黨在這次九合一大選中，僅拿474萬3468票，但在2020年總統大選時，總統蔡英文才以817萬0231票連任，2年時間支持者數量幾乎快腰斬。

▲藍綠得票數消長圖。（圖／記者皮心瑀製）

民進黨這回只拿下了台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣5縣市，對於選舉結果，蔡英文說，「我們必須體認，執政必須更虛心以對」，在民意面前政黨是渺小的，政治人物是渺小的，民進黨不是沒有挫敗過、不是沒有跌倒過，會深刻檢討。

回頭看台灣歷年選舉得票數，2014年九合一大選藍綠版圖翻轉，民進黨拿走583萬0106票，搶下13縣市，國民黨則只拿499萬0677票，僅有6縣市。當時執政黨為馬英九政府，先後因九月政爭、太陽花學運等影響，重挫聲望。

民進黨挾帶著2014年的勝選氣勢，由蔡英文參選2016總統大選，以689萬4744票，56.12%的得票率，打敗國民黨朱立倫的381萬3365票。蔡英文上任後，力推年金改革、一例一休等政策，卻引發民怨，換來了2018九合一大選的潰敗。民進黨縣市長候選人的得票總數為501萬0132票，而國民黨為610萬2876票。

值得注意的是，在這場選戰中，民進黨還丟掉了長年執政的高雄市，由國民黨的韓國瑜當選，一度成為藍營的共主，更於2020年投入總統大選。

不過，香港反送中運動發酵，韓國瑜多次的親中言論引來反彈，讓民進黨再度找到勝選機會，憑藉著「芒果乾」，蔡英文在2020年總統大選迎來817萬0231的史上最高票紀錄，整整比2年前的慘狀，贏了300多萬票，但這樣的輝煌成績卻無法延續到今年九合一大選。這次民進黨只拿到474萬3468票，與2020年相比，差距高達342萬6763票，等於2年前贏來的選票，全吐回去了。

不只如此，民進黨這次的得票數，也是自九合一選舉以來的最低，同時，這也比1989年，民進黨創黨後第3年，地方執政的範圍還小。當年縣市長選舉，民進黨拿下宜蘭縣、台北縣、新竹縣、彰化縣、高雄縣、屏東縣，如今卻一一失守。隨著蔡英文請辭黨主席、2024總統選戰近在眼前，民進黨將如何重新振作、內部勢力的消長，都成為觀成重點。