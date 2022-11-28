黃揚明分析選後5個政界「2.0」　誰選總統、在野組成大聯盟？

▲本次九合一選舉結果，外界普遍認為國民黨大勝，黃揚明也在臉書分析接下來的選後情勢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

九合一大選結果出爐，民進黨慘敗，而國民黨大勝，資深媒體人黃揚明28日就在臉書分析選後情勢，他指出重點有五個「2.0」，分別是馬英九2.0、韓國瑜2.0、吳敦義2.0、宋楚瑜2.0、在野大聯盟2.0，對應了不同的政治人物作分析。

黃揚明依序說明，「馬英九2.0」就是現在的蔡英文，在總統第二任期的九合一選戰中遭遇前所未見的慘敗局面，辭去黨主席後，剩下的一年半左右任期蔡英文會追求什麼樣的「歷史定位」？會不會成為像八年前的馬英九促成「馬習會」一般，促成與美國、日本等國的更高層會面，值得觀察。黨內部分，蔡英文能否安排屬意的接班人或是與賴清德大和解，同樣值得觀察。

接著，黃揚明表示，「韓國瑜2.0」也可同理「朱立倫2.0」，就是連任成功的新北市長侯友宜，面臨2024大位的鋪排，肯定會被對手陣營拿四年前韓國瑜選上高雄市長就落跑選總統的案例來攻擊，侯陣營早有準備，包括侯友宜在新北已做七年多副市長、四年市長，與韓國瑜狀況不同等，是否也可能像八年前的朱立倫宣布不選，即使後來「換柱」還是選了。再來，他提到，「吳敦義2.0」為國民黨主席朱立倫在六都勝四都過後，會不會也動念挑戰2024？並且挾黨中央來訂定相關遊戲規則卡其他可能人選，或是再出什麼步數？都值得觀察。

黃揚明指出，「宋楚瑜2.0」則是形容柯文哲卸任台北市長後，將成為陽春黨主席，曾說過2024不選才是新聞的他，有沒有辦法脫離宋楚瑜之於親民黨的「一人政黨」風格，宋楚瑜過去藉選總統延續親民黨生命的模式，其實對政黨永續並非好事，柯文哲會採取什麼樣的方式也值得觀察。

黃揚明最後提出，「在野大聯盟2.0」是指2016年民進黨與時力、社民黨、親民黨、台聯等小黨結盟，不僅擊敗國民黨，讓蔡英文登上總統大位，也首度在國會拿下過半席次。面對現今強勢的民進黨，國民黨、民眾黨能否結盟？甚至結合更多在野陣營組成聯盟，同樣值得觀察。