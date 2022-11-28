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立委補選今登記！重申沒有角逐意願　王鴻薇點名這幾人「都有實力」

▲▼國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者袁茵攝）

▲國民黨台北市議員王鴻薇。（圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

國民黨台北市長當選人蔣萬安日前請辭立委，11月28日起至12月2日開放登記中山、北松山立委補選，預計2023年1月8日舉辦投票。面對被外界點名為合適人選，國民黨台北市議員王鴻薇28日仍喊話，黨內趕快做民調，並盡快決定徵召；至於外界憂搶了菜攤丟了江山？王鴻薇認為，民進黨應該更亂。

針對是否有被國民黨中央徵詢意見？王鴻薇28日在台北市議會受訪時表示，確實有做一些徵詢，不過自己的答案還是跟27日一樣，希望黨內趕快做民調，因為慢慢浮上檯面的人越來越多，包括前立委羅淑蕾提出意願，代表「黨的牌可以更多」，所以可以趕快去做民調，調查出最有勝選機會的人，並盡快宣布人選。

被問到若最後自己的民調最高，是否會響應黨的徵召？王鴻薇重申，自己個人還是沒有意願，因為才剛完成選舉，也還沒就職，對個人來說，目前確實面臨到非常尷尬的局面，「還沒就職就要去登記，這實在是有點難堪、有點尷尬。」希望黨步調快一點，提出一個勝選人選，大家就一起支持，「我還是我原來的態度，我沒有要角逐的意願。」

媒體追問，倘若國民黨最後徵召她，也會義不容辭嗎？王鴻薇說，人選不是只有她一人，現在浮上檯面的人，她認為都有勝選機會。

至於自己心中推薦人選？王鴻薇提及，包括27日說的中山區台北市議員王浩，而羅淑蕾過去也是該選區的立委，自己27日也有推薦台北市議員徐巧芯，但事後才知道有戶籍問題；另外還有外界點名的不分區立委，包括李貴敏、鄭麗文等，在立院表現亮麗，「浮上檯面的這些人，個人認為都是有實力的，所以黨部趕快去做相關民調，趕快做決定徵召。」

另外，針對資深媒體人何啟聖直言，民進黨準備好立委補選，但國民黨恐「搶了菜攤，丟了江山」？王鴻薇回應，尊重對方說法，但因大家當時都在全力選舉，並以整個縣市長勝選為主要目標；現在說民進黨有什麼佈局，也只是台北市議員阮昭雄、壯闊台灣聯盟理事長吳怡農表態，並沒看到什麼樣的佈局，「民進黨現在黨主席都請辭了，他們應該比我們更亂吧？」

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