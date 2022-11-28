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幕後／換閣揆vs.安定中求變？民進黨派系有雜音　換人關鍵時間點曝

▲行政院長蘇貞昌出席陳時中「為台北挺身而出」選前之夜。（圖／記者林敬旻攝）

▲行政院長蘇貞昌去留牽動派系敏感神經。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨2022九合一選舉慘敗，行政院長蘇貞昌口頭請辭被慰留，惟黨內仍有內閣改組聲浪不斷，新系人士盼「安定中求變」，英系未有定見，評估「改組已是勢在必行，至於幅度多大、是否換閣揆還要討論」，但也有其他派系人士直言，蘇內閣僵化、缺乏彈性是事實，民意已經給予教訓，應該要大幅度改組。另據指出，可能時間點將落在明年度總預算案完成審核、1月底春節前。

回顧2018年地方選舉，民進黨大敗，時任行政院長賴清德11月請辭時被慰留，隔年1月立法院三讀總預算案後，賴旋即宣布內閣總辭。如今民進黨面對「史上最慘」敗績，蘇揆口頭請辭被慰留，但政壇仍關注是否將比照前例進行改組，包括即將卸任的桃園市長鄭文燦、屏東縣長潘孟安、基隆市長林右昌都可能入閣。

據悉，黨內派系對於是否換閣揆意見分歧。一名非新派系中南部公職直言，「早該換人了」，儘管蘇內閣在效率、防疫方面的努力不在話下，但是執政後期缺乏彈性、與民意的溝通陷入僵化也是事實，例如市況因為防疫規定陷入蕭條，社會早就有提早解封的呼聲，然而制度並未即時隨民意調整，讓人有種「酷吏」的感覺。至於改組時間點，他認為應在明年1月底春節前大幅度改組，黨內中生代代表、擁有桃園市執政成績的鄭文燦是不二人選。

非新派系人士表示，站在人民的角度來看，人民在選舉中「給民進黨一個教訓」，為什麼台灣人民不支持民進黨？連執政的屏東縣都差點輸掉，台南市也逼得那麼近，鄭文燦、林右昌做得那麼好還是輸，民進黨必須徹底覺悟反省，「繼續留在那裡（指閣揆），人民的觀感是什麼？到底有沒有要檢討，有沒有要負責？」

惟據指出，層峰傾向讓蘇揆撐完2024總統大選，只不過內閣仍會進行小幅度改組。一名新系公職分析，蘇揆真的很努力、行事風格果斷，現在要在檯面上找個經驗相當的人其實也不容易，加上現在距離2024大選沒剩下多少時間，明年3、4月立委及總統初選將開打，禁不起新閣揆的適應期，應該「安定中求變」，讓蘇揆繼續扛下院長重擔，下面的閣員確實需要換血，延攬有城市治理實績者進入內閣團隊。

也有黨內人士持相同觀點認為，現行「蔡蘇體制」相對穩定，民進黨面對眼前的變局必須求穩，倘若蘇揆因種種「逼宮」說就求去，未來內閣人事將會怎麼分配呢？想必屆時又會變成一場「派系大戰」。

英系要角則語帶保留說，內閣是否改組的事情不急著這一、兩周得出結論，還有討論空間，因為比較可能改組的時間點，估約在明年度總預算案審竣後再處理。他說，內閣當然還是要改組，畢竟地方選舉是信任投票；但對改組幅度有多大，這個人選是否能帶領民進黨最短時間內交出成績單，或者只是一個過度無定見，「改組已是勢在必行，至於幅度多大、是否換閣揆還要討論」。

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