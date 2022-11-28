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幕後／蔡英文改組3大考量　蔡蘇體制唇齒相依、中生代重傷難爭閣揆

▲▼蔡英文、蘇貞昌同框慶28天本土零確診。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文、蘇貞昌。（資料照／蔡英文臉書）

文／陶本和

民進黨大選潰敗，兼任黨主席的總統蔡英文、行政院長蘇貞昌都依傳統在第一時間請辭；不過，蔡英文以穩定政局為由慰留蘇貞昌，但這也掀起部分人士與黨內派系的反彈。事實上，蔡英文雖然辭去黨主席，但她的影響力仍大於民進黨，而中央執政核心「蔡蘇體制」可說是唇齒相依，異動牽涉黨內派系與整體政局穩定，確實牽一髮而動全身，倘若真要改組，蔡英文勢必有3大考量。

民進黨敗選當晚，蔡英文依黨內傳統請辭黨主席，而蘇貞昌也第一時間向總統口頭請辭，但蔡英文以穩定政局為由慰留蘇貞昌。不過，這也掀起部分人士與黨內派系的反彈聲浪，甚至有逼宮蘇貞昌的意味。

對照2018年，時任行政院長的賴清德同樣口頭請辭，而當時蔡英文也以穩定政局為由慰留，其中最重要理由是必須先完成立法院總預算的階段性任務，而在總預算案落幕後，賴清德堅持請辭下，蔡英文才同意此案。

蔡英文仍是共主「蔡蘇體制」唇齒相依

不過，2022年的民進黨，跟2018年情況有所不同。蔡英文在2020年的總統大選，橫掃817萬票，民進黨的支持者，多半是蔡英文的支持者，但蔡英文的支持者，不一定是民進黨的支持者，這是鐵的事實。所以，就算2022年民進黨潰敗，在當下地緣政治挑戰，還有台灣這幾年來在國際政經體系上的份量，且持續有高水位支持度的蔡英文，很難跛鴨（lame duck）。

相對的，在各種國內外挑戰仍大的狀況下，一位得到國際信任，並且在國內有較高支持度的總統，對於在後續局勢當中的國家穩定，會是非常關鍵。因此，她仍是民進黨最大共主，影響力仍大於民進黨。

進一步從民調來看，2018年時的中央施政滿意度，依各式民調皆落在20％以下，但2022年的中央施政滿意度，根據美麗島電子報民調顯示，蔡英文信任度達53.3％、蘇貞昌執政滿意度46.9%，就算是一向對綠營不友善的台灣民意基金會民調，蘇貞昌滿意度也有45%。

即便如此，各界仍普遍認為，蘇貞昌可能會在立法院總預算案落幕，於明年初卸下院長一職。但值得注意的關鍵是，中央執政核心「蔡蘇體制」，在過去3年多的磨合，歷經非洲豬瘟、2020總統大選、世界百年大疫、四項公投等難關，蔡英文、蘇貞昌之間的關係，早被視為「唇齒相依」，甚至說蘇貞昌是蔡英文的最後一道防線都不為過。

因此，可以想像的是，蔡英文對於是否同意蘇貞昌的請辭，她的意志與立場，勢必會踩得相當堅定。總體而言，不論在中央施政的民調，以及蔡英文個人施政穩定上，蘇貞昌的去留絕對牽一髮而動全身。

中生代選戰受重傷難爭閣揆

從各界點名的閣揆人選來分析，不論是桃園市長鄭文燦、前副總統陳建仁、前交通部長林佳龍、屏東縣長潘孟安等人，儘管都是黨內中生代極有份量的菁英，但都在2022九合一選戰中受到不同程度的傷害，雖然都榜上有名，可是也都確實很難站穩立場。

首先，鄭文燦在桃園的施政滿意度，無法成功轉移到桃園市長候選人鄭運鵬的身上，儘管選舉期間出現「換堅」的風波，但丟失重要的桃園市，就算是非戰之罪，這一筆絕對會被記在他身上；而林佳龍對上強敵侯友宜，在投票率低的狀況下，輸到45萬票，比2018年蘇貞昌輸29萬票差距還大。

至於「英系」力拱的新星陳建仁，由於這次幾乎由英系主導的台北市長選戰敗北，黨內檢討聲浪多指向英系，這不論陳建仁是否有願意，都攸關英系力拱陳建仁出線的力道；而潘孟安，主導這次屏東縣長選戰，姑且不論黨內初選時的爭議，在選後也未確實弭平黨內分歧，而選戰結果民進黨更是慘勝收場。

總體來看，放眼民進黨內各大咖，蔡英文不論任用誰出任閣揆，很難找到一位足夠份量，又可以鎮住黨內各派系的人選，若是強硬進行大幅度的內閣改組，還很可能衍生出更大的黨內政治風暴。

內閣改組3大考量

不過，蔡英文要換下蘇貞昌也不是不可能，她以國家格局與高度，需要評估的勢必有3大重點：第一，接下來的佈局必須是「2024戰鬥佈局」；第二，要考量黨內的派系平衡；第三，戰鬥內閣某程度也需尊重2024的總統人選。

所以，蔡英文明年如果真的進行內閣改組，應會基於派系平衡，透過內閣換血的方式來進行明年總統選舉的戰鬥佈局。放眼目前內閣，多是任用公務員與大學教授，閣員更替的彈性高；因此，鄭文燦除了可能組閣或擔任行政院副院長外，屏東縣長潘孟安可望擔任農委會主委或內政部長、基隆市長林右昌擔任交通部長、前交通部長林佳龍擔任總統府秘書長。

最後，在戰鬥內閣需尊重2024總統候選人方面，倘若賴清德積極爭取成為黨內共主，並掌握黨機器，蔡英文站在國家領導人高度上，勢必也會尊重賴清德的意見。至於外界傳言蘇貞昌可能一路做到2024年，此話也非空穴來風，畢竟要爭取成為共主的賴清德，沒有必要在此刻得罪仍有相當勢力的蘇貞昌系統。

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