九合一大敗民進黨互打　柯建銘喊話：我們都是戰犯

▲民進黨團總召柯建銘。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，黨內出現「抓戰犯」聲音，衝突如今更浮上檯面，黨團總召柯建銘看不下去，喊話「我們都是戰犯」，呼籲同志應放下個人、放下派系。

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，而黨主席蔡英文立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

不過，民進黨立委何志偉受訪時說，民進黨的陳時中會輸是因為團隊的小圈圈，並稱黑道直接進入競選團隊，讓前黨祕書長洪耀福開嗆，「這次台北市長選舉，你一而再，再而三扯陳時中後腿，故意安排行程設計陳時中」，並稱他是黨內的「敗類」。

而另一方面，民進黨立委高嘉瑜選前先因評論前新竹市長林智堅論文抄襲事件，稱恐害「一屍五命」，引來側翼圍剿，如今九合一大選落幕，綠營慘敗，高嘉瑜也率先發聲，遭親綠粉專「柯粉的超譯天地」怒嗆「妳的工作變我們在作，妳在那邊吃裡扒外現在反過來顛倒是非？」前桃園市議員王浩宇也開轟，砲火四射。

柯建銘則說，選後自己哪裡都沒去，看到黨內互抓戰犯，但其實每個人都是戰犯，大家應放下個人，放下派系，大悲痛後要大反省，並且大團結。