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社會 社會焦點 保障人權

當選門檻低易鑽漏洞！金門縣議員到里長都有「幽靈人口」逮40人

▲▼金門地方法院，金門地院，金門地檢署。（圖／記者林名揚翻攝）

▲金門爆從縣議員、到村里長皆有「虛偽設籍」的案件。（圖／記者林名揚翻攝）

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

金門因地處離島，當選門檻較低，長年受虛偽設籍人口問題所苦，為確保2022大選的公正性，金門地檢署經數月清查、蒐證，自11月25日起至11月27日連續3天，指揮金門縣警察局多個分局與刑警大隊、調查局與金門憲兵隊等，對幽靈人口案件進行大規模掃蕩，先後發動5波搜索，並將包含虛偽設籍地址之戶長、遷籍代辦人、虛偽設籍選民等近40人帶回查證。

經調查發現，此次虛偽設籍人口所欲支持的候選人，從縣議員、鄉鎮民代表到村里長均有，選區則橫跨金城、金湖、金沙、烈嶼等地區，偵辦過程中，檢察官除針對案情訊問外，也適時曉諭幽靈人口案件對於民主法治之危害，對於能夠即時悔悟坦承犯行之被告，則當場給予緩起訴處分自新機會。

此外，偵辦過程中亦發現許多被告，雖有虛偽遷徙戶籍取得投票權之行為和犯意，但因檢警數月來不遺餘力的宣導，使其最終自行放棄投票，對此種未影響最後投票結果，僅構成妨害投票未遂罪之情況，檢察官則同意給予更寬厚之緩起訴條件。至於經調查確實有基於選舉之目的而虛偽遷籍事實，但卻仍矢口否認犯行之被告，地檢署也表示日後會向法院從重求刑、嚴懲不貸。

金門地檢署針對這次公職人員選舉，就各類型違反選罷法案件，迄今執行多波搜索、約詢、拘提、複訊等偵查作為，並針對犯罪情節重大者，羈押7人、命具保候傳11人，也呼籲本次公職人員選舉投票雖已結束，但民眾若知悉候選人或樁腳於選舉期間有賄選行為，仍可向地檢署檢舉。

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