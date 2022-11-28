朱立倫選2024會有人跳船挺柯？　徐巧芯：別為搏版面釀全局皆輸

記者蘇晏男／台北報導

國民黨在2022九合一大選取得佳績，其中新北市長侯友宜大敗對手林佳龍45萬票連任成功，奠定2024參選總統籌碼，外界關注侯後續與黨主席朱立倫互動；黨內有人憂心「吳敦義事件」重演，而前立委羅淑蕾直言，朱錯過最好時機。台北市議員徐巧芯今（28日）喊話，大家不要為了新聞版面就來亂，要冷靜，不要重蹈2018年覆轍。

▲台北市議員徐巧芯。（圖／記者袁茵攝）

徐巧芯說，就像在這時候大家為了選立委輔選，就去講誰跟誰配，這對當事人而言很不公平，只成就自己新聞版面，所以她建議先不要，「可不可先冷靜」；大家是受不了民進黨現在做不好，所以下架民進黨，但2024是一場全新選舉，應要讓國民黨的好被大家看到，謝龍介在台南打得好、柯志恩很努力，國民黨戰將要表揚像他們學習，而非開始算票、算計，看在一般選民眼裡覺得傻眼貓咪。

徐巧芯強調，不要沉浸在一次喜悅就不能自己，而輸掉更大的局再來後悔。

媒體詢問，國民黨內有人反對朱立倫選2024嗎？傳若朱參選，會有人跳船挺民眾黨主席柯文哲？徐巧芯表示，「我們不會跳船」，經過這場選舉，很多中生代、新生代對彼此、對國民黨有更深層的感情，這個情感是讓大家團結凝聚的力量，像是謝龍介、柯志恩的表現，「所以為了他們，我們會一直待在一起」，不會因為別人挑撥離間，誰跳這誰跳那。

徐巧芯也說， 國民黨若認真看待這麼愛黨、在前線為人民服務的政治人物，讓他們有更好發揮的空間，讓這些人成為國民黨標竿 ，人民自然會跟國民黨走；但2024的選舉討論真的不需要這麼快，因為如何政黨輪替，才是2024年最大目標，國民黨要很冷靜來討論， 不要為了新聞版面、想有爆點就亂講，造成全局皆輸，這樣值得嗎？