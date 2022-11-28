高嘉瑜開「抓戰犯」第一槍　國策顧問嗆：曾想過妳本來就在名單上？

▲民進黨立委高嘉瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨立委高嘉瑜選前因評論前新竹市長林智堅論文抄襲事件，稱恐害「一屍五命」，引來側翼圍剿，如今九合一大選落幕，綠營慘敗，高嘉瑜也率先喊要檢討，讓國策顧問黃越綏直言，「似乎也太有自信了，曾想過妳本來就在戰犯的名單上？」

九合一選舉結果出爐，民進黨指標縣市台北市敗選收場，尋求連任的基隆市、桃園市、新竹市全敗，執政版圖退回北港溪以南，綠營執政縣市數目從7席降為5席，包括台南市、高雄市、嘉義縣、屏東縣、澎湖縣，黨主席蔡英文立即請辭，強調「我們必須體認，執政必須更虛心以對」。

黃越綏說，太多支持民進黨的粉絲們，幾乎是用著歇斯底里的絕望口吻，哭訴對此次九合一選舉不平的結果，但羅馬不是一天造成的，台灣自有選舉運動以來，權貴、財團、黑道、暴力及買票的行為就不曾停過，雖然國民黨情況較惡劣，但政黨輪替後，民進黨也開始不遑多讓，而選民在見怪不怪的阿Q心態下，往往讓感性戰勝了理性。

對於備受關注的首都之戰，黃越綏分析，台北市長候選人陳時中的功勞和苦勞是有目共睹，但疫情終究是有生命風險的傳染病，個人機遇及感受不同，且已全面性的影響到，人民正常的生活達兩年多，加上國民黨側翼及柯文哲網軍的聯合抹黑，強化了疫苗的爭議不斷，而且他是臨危受命，除了競選總部多頭馬車且缺乏中心主軸外，在短時間內要由一板一眼的政務官，轉換成能說善道的政客，在缺乏煽動群眾的魅力，及年輕人關愛的情況下，真的是難為了他，但首次出征有此表現，可說是雖敗猶榮。

黃越綏也說，民進黨的支持者莫一昧的怪罪議員王世堅搶了同志的票源，因為在霸凌下物極必反，且容易讓人路見不平，何況投他的選票，有相當部分是來自中間選民和黃珊珊的政營；至於高嘉瑜急喊著要抓黨內的戰犯，完全令人無法理解，不在其位不謀其政，黨主席都請辭了，「妳似乎也太有自信了，曾想過妳本來就在戰犯的名單上？」

