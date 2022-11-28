快訊／抓到了！高雄男吃早餐「腳筋被砍斷」　兇嫌逃3hrs落網

記者許宥孺、陳宏瑞／高雄報導

高雄市小港區驚傳凶殺案！一名年約48歲的男子，今(28日)上午於漢民路一家店內吃早餐，突然另名男子持刀上前將他下半身亂刀猛砍，造成男子當場倒地大噴血，而犯嫌隨即逃離現場。警方稍早於鼓山區逮到兇嫌，正帶回分局調查釐清。

▲警方於鼓山區逮獲犯嫌。（圖／記者許宥孺翻攝）

這起事件發生在上午9點多，警方獲報，漢民路上有一名男子遭不明男子持刀砍傷。警方初步了解，兇嫌涉嫌持刀進入店內，將正在吃早餐的男子亂刀砍傷，兇嫌犯案後隨即騎乘機車逃離現場，警方隨即調閱相關監視器畫面，稍早於鼓山區將兇嫌追緝到案，初步了解雙方有財務糾紛。

▲行兇現場曝！男吃早餐腳筋遭砍斷。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲被害男子下車吃早餐遇襲。（圖／記者陳宏瑞攝）

據了解，受傷的男子年約48歲，遭砍傷部位主要都集中在下肢，因此下半身有大面積的刀傷，計有3處穿刺傷，右下肢開放性骨折，左下肢疑似被砍斷腳筋，動脈斷裂，造成大出血，目前送醫搶救後，生命跡象穩定，待手術完成後將轉送加護病房觀察。

警方表示，被害人進到早餐店時，一名不明男子持長條不明凶器尾隨在後，對被害男子進行攻擊，初步了解，發現被害人與嫌疑人有嫌隙，據早餐店老闆娘供稱，嫌疑人曾對被害人說：「欠錢要還」，疑為債務引起糾紛。