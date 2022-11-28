台南警五分局交通分隊不設防　小隊長友人翻拍報案資料、公文書

記者林悅／台南報導

有網友爆料指出，台南市北區第五交通分隊夜間警力單薄，一名吳姓民眾與交通分隊黃小隊長關係甚佳，常於夜間時闖入交通分隊內以手機拍攝報案民眾個人報案資料及相關公文書，黃姓小隊長也時常默許吳姓民眾入內翻閱各公文書；五分局指出，將通知吳男及黃姓小隊長說明，如有違法將依法移送偵辦。

▲吳姓男子正在黃小隊長個人辦公桌上翻閱民眾報案資料，並用手機拍下。（圖／記者林悅翻攝，下同）

網友爆料指出，台南市北區第五交通分隊夜間警力單薄，又因吳姓民眾與交通分隊黃小隊長關係甚佳，常於夜間時闖入交通分隊內以手機拍攝報案民眾個人報案資料及相關公文書，黃姓小隊長也時常默許吳姓民眾入內翻閱各公文書，分隊長也知悉吳姓民眾常入內。

▲台南市警五分局副分局長洪國哲指出，將通知吳姓男子及黃姓小隊長說明，如有違法將依法移送偵辦。

台南市警五分局副分局長洪國哲指出，爆料影片中男子，經查為五分局交通分隊黃姓小隊長的民間朋友吳姓男子，吳男所處的位置是黃姓小隊長的辦公桌，其翻閱桌面上物品之行為，五分局將通知吳男及黃姓小隊長說明，如有違法將依法移送偵辦。

五分局指出，將持續強化各單位內部管理及保密規定作為，對於交通分隊內部管理疏失部分，將在查明後追究相關主管責任並嚴懲。

據了解，民眾報案個資是否已外洩？吳姓男子為何會翻拍民眾報案資料？分隊長是否知情或知悉或為督導不周等問題，黃小隊長為何會讓其友人翻閱民眾報案資料並用手機拍攝？相關疑義都有待台南市警五分局進一步釐清中。