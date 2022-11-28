外星人出沒？海灘驚見「60cm巨大手骨」　專家曝身分

▲海灘上出現疑似外星人的手，引發討論。（圖／翻攝《Daily Mail Online》推特）

圖文／CTWANT

這是什麼？近日一對夫婦在巴西某個海灘上，發現了一隻「外星人的手」，讓他們看了超怕。當地人開玩笑說，看起來像外星人或美人魚的手。對此，一位生物學家說，它是來自地球的東西。

據《Daily Mail Online》報導，女子聖地亞哥（Leticia Gomes Santiago）和男友宗座（ Devanir Souza）日前在聖保羅州的海邊散步，偶然發現一隻骨瘦如柴的巨手。他們拍照後還拿夾腳拖比對大小，讓大家知道怪手有多大，手指長度還超出一大截，目測約50～60厘米。聖地亞哥說，「它非常大，我們不知道它是什麼動物，如果它是外星人就糟了。」當地人看到後說，有點像美人魚的手。

對此，海洋生物學家科明（Eric Comyn）說，怪手是鯨類動物的身體部位，可能是鯨魚、海豚和港灣鼠海豚，根據分解結果，這隻動物在在18個月前死亡。科明表示，雖然附肢看起來像外星人的手，但它保有5000萬年前在陸地上行走鯨魚祖先的特徵，從它的大小和形狀，可以在人類和兩棲動物中發現，這證明了物種源頭是共同祖先。

IPEC發言人發言人丘比特（Henrique Chupill）則說，怪手可能是鯨類動物，「我們將優先把骨頭留在海灘，確保它不會干擾生態循環。」如果一些科學家感興趣，他們會收集並研究它。

此外，丹麥國家自然歷史博物館脊椎動物學助理教授兼爬蟲學館長謝爾茨（Mark D Scherz），他在去年解剖一隻喙鯨，牠沖上岸後，肉被扯掉，也露出了怪異的手。謝爾茨表示，鰭狀肢在哺乳動物和爬行動物中反覆進化，基本結構是五指肢，但差異很大。

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