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2022桃園仙草花節開幕　多元活動打造仙草品牌魅力

▲2022桃園仙草花節開幕

▲市府副秘書長邱俊銘指出，桃園仙草花節為期15天，橫跨3個周末，周周皆有精彩活動。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2022桃園仙草花節、27日在楊梅區上湖派出所對面花田盛大開幕。市府副秘書長邱俊銘指出，桃園仙草花節為期15天，橫跨3個周末，周周皆有精彩活動，除了今日開幕活動「仙茶之舞變奏曲」外，12月3日下午有「仙舞茶」主題活動，以桃園仙草品種「桃園2號-香華」為主題開發的仙草午茶餐點，邀請民眾來品嘗。

▲2022桃園仙草花節開幕

▲▼2022桃園仙草花節開幕，為期15天。（圖／農業局提供）

▲2022桃園仙草花節開幕

另外，12月4日則是「仙草花泡泡世界」、「金喇叭賓果音樂銅樂會」、「曼斯特低音銅管四重奏戶外音樂會」多場精彩表演等你來體驗；12月10日上午「流行客家藝術饗宴」優質客家歌手及樂團接力演唱﹐12月11日更有由地方青農帶領小朋友，一同體驗仙草從種植-採收-加工-販賣的完整歷程，歷經三個月的「小小青農仙草班」的授證儀式！

▲2022桃園仙草花節開幕

市府農業局長郭承泉也表示，歷年楊梅區農會因應各大活動開發的仙草產品，將在本屆重出江湖，像是特色的仙草麵包、仙草吐司、仙草維也納、仙草茶糖、仙草牛軋糖等，今年新開發的仙草冰淇淋也將於現場展售，更不能錯過最有名的仙草烏骨雞湯，現場還有更多仙草特色商品等你來挖掘，除此之外，來到現場也別忘了打卡，完成後即送好禮，數量有限，兌完為止！

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