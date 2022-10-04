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雙十連假何處去？　2022桃園鮮奶節10／8日起楊梅區登場

▲2022桃園鮮奶節

▲市府副秘書長邱俊銘表示，桃園鮮奶節適合親同來遊玩。（圖／農業局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2022桃園鮮奶節」將於雙十連假熱鬧登場。市府副秘書長邱俊銘4日於記者會表示，桃園有多家知名鮮乳大廠，是北台灣酪農產乳的重鎮，產值約5億。桃園鮮奶節推出各種特色的農事體驗，包括：三代同堂焢窯樂、苦茶籽採摘、左手香防蚊DIY、洗愛玉DIY等等有趣的體驗，適合親子同來遊玩。

▲2022桃園鮮奶節

邱俊銘說，桃園鮮奶節集合桃園酪農產業、植物奶商家、溫泉業者等，由桃園市政府和楊梅區公所、楊梅區農會、秀才休閒農業發展協會、產銷班、在地小農等擴大舉辦，分為四大主題館：產業館、教育館、美食及養生館、永續館，讓民眾除了品嚐在地濃醇香外，更能認識鮮奶生產過程、鮮奶相關養生知識，感受桃園優質農產魅力。

▲2022桃園鮮奶節

其中，產業館部分有知名鮮奶相關企業進入，如：光泉鮮乳、統一企業、 義美食品、埔心牧場，讓民眾認識及品嚐在地鮮奶製品；教育館部分以楊梅及大園酪農產銷班和酪農相關科系單位，如：北科附工、至善高中、萬能科大等學校，讓民眾可以近距離認識小牛及相關知識。

▲2022桃園鮮奶節

美食養生館內規劃：郭元益、手信霧隱城、蛋寶生技等以奶製品為主題，另外麗多溫泉、羅浮溫泉泡湯養生小知識現場販售；永續館以植物奶為主題，佳格食品、健行科大、桃園在地豆奶業者等，品嚐最濃郁新鮮的植物奶，另外舞台區也有規劃相關表演活動。10/8醇白嘉年華精彩馬戲特技演出、客家好聲音輪番接唱，10/9在地親子主題日，闖關贈禮活動、氣球泡泡劇團等精彩表演，10/10十月慶生會限量100份生日禮包免費兌換等系列活動。

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