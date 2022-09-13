　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

▲記得儲水！楊梅區9/21停水約6萬戶受影響。（圖／資料照）

▲記得儲水！楊梅區9/21停水約6萬戶受影響。（圖／ET資料照）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局13日表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區 1000mm 過橋鋼管設備改善工程」，預計於9月21日8時起至20時30分止，共12.5小時，進行施工停水，公告停水(遇雨順延一天)，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

本次停水戶數約58,835戶，停水影響範圍如下：
停水區域：
楊梅區/三民里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、瑞原里、金溪里、楊明里、紅梅里、楊江里、水美里、東流里、大平里、頭湖里、裕新里、瑞溪里、員本里、中山里、上湖里、大同里、梅溪里、永寧里、楊梅里(火車站前站)、上田里、梅新里、富豐里、秀才里。

新屋區/下埔里、石磊里、望間里、石牌里、下田里、深圳里、清華里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、槺榔里、永興里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、後湖里、社子里、東明里。

經發局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
5款iPhone舊機「更新iOS 16」　電池續航大提升
國3「五車連環撞」　他下車查看被撞死亡
大樂透1億一注獨得！　獎落這縣市
iOS 16新增「2隱藏功能」！網更新完實測嗨了
英國女王國葬也有「黑名單」　3個國家禁止參加

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

一起來演歌仔戲！　台中推「銀向學習」邀阿公阿嬤粉末登場

黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

百貨週年慶開跑　「大江」備戰迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」

讓年輕人敢生能養！　賴香伶：四年公托提升50%、補助臨托延托費用

通膨！　桃園市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助

快訊／高雄前鎮區「路燈大規模停電」　台電緊急搶修中

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

老婆撒嬌想有「公主待遇」　夫喊OK帶到宮廟：宮主！

過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

一起來演歌仔戲！　台中推「銀向學習」邀阿公阿嬤粉末登場

黃敬平建議加強採購防護裝備　維護警察同仁值勤安全

百貨週年慶開跑　「大江」備戰迎桃園首家「檀島香港茶餐廳」

讓年輕人敢生能養！　賴香伶：四年公托提升50%、補助臨托延托費用

通膨！　桃園市議員徐其萬建議調高學生營養午餐補助

快訊／高雄前鎮區「路燈大規模停電」　台電緊急搶修中

新北石門青農結合在地農友　許允銘創造甘藷全年經濟價值

三峽北大分館募集小愛書人　新北市圖推家庭親子閱讀

品嘗集集鎮在地水果冰淇淋　蔡英文加碼訂購犒賞國軍弟兄

王定宇認錯了！「有取用他人圖像」刪胡椒蝦照道歉

烏克蘭反攻奏捷　俄羅斯稱對前線大規模空襲

阿提諾確定再披中華男籃戰袍　跨聯盟賽回歸上陣

烏軍收復6000平方公里失土　俄軍精銳「近衛第一戰車軍團」也撤退

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

「超級護妻」的3大星座男！Top 1任何事都先挺老婆，捨不得委屈她

爵士清倉交易米歇爾、戈貝爾　安吉：球員彼此不信任

《出租女友》作者畫工大進步？宮島禮吏曬以前作品...網傻眼喊：差太多

汪小菲路邊緊抱張穎穎被拍　張蘭怒回留言「不可能！別再問！」

胡錫進呼籲俄烏戰爭「中國中立立場」　只有中立才能冷靜觀察

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

地方熱門新聞

即／高雄前鎮區路燈大停電　台電搶修中

民調落差　謝辦要求公佈民調機構

楊梅區9/21停水　約6萬戶受影響

「霹靂雲警素還真」雲林縣警局門口超酷公仔亮相

特斯拉車主疑爭搶充電樁互秀下限

宜蘭幾米小火車拆了！遇颱風就噴10萬

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

威天宮遭祝融　解州關帝廟辦祈福重建法會

即／桃園市宣布：3個里「12日停課」

集集鎮在地水果冰淇淋　讓蔡英文一試成主顧

弟弟走失了！屏東男急報案　警及時尋獲

即／桃園市宣布：復興區正常上班上課

台南麻豆文旦中秋節前銷售一空

石門青農結合在地農友　創造甘藷全年經濟

更多熱門

相關新聞

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

9/20~21停水23小時　屏東9千用戶受影響

台水公司配合公路總局辦理「台17線261K+440嗂仔口橋改建管線永遷代辦工程(北上側)」，停水時間於9月20日(星期二)8時至9月21日(星期三)7時(共計23小時，含復水時間)，有9000用戶受到影響。

苗栗自來水爆管！8萬2000戶停水到午夜

苗栗自來水爆管！8萬2000戶停水到午夜

即／高雄明停水23小時　影響區域曝

即／高雄明停水23小時　影響區域曝

趕快儲水！高雄3.1萬戶今晚「大停水12hrs」

趕快儲水！高雄3.1萬戶今晚「大停水12hrs」

送水幹管漏水！高雄3.1萬戶明「大停水12hrs」

送水幹管漏水！高雄3.1萬戶明「大停水12hrs」

關鍵字：

楊梅區停水

讀者迴響

熱門新聞

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

台南牛稠子車站遭裸拍入侵　里長不忍了

更新到iOS 16也沒用　電池百分比這四種機型不適用

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

iOS 16新增「2隱藏功能」　網實測嗨了

阿斌「我沒了聲音」停工養病！　茄子蛋傳解散公司曝狀況

即／大樂透1億一注獨得　獎落高雄

王心凌低調返台「機場被目擊」！　IG曬奢華隔離餐

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

輔大2學生救回統聯司機　他還原「關鍵時刻」

即／國道5車連環撞　他下車被撞不治

房東最愛「房客職業」竟是它！

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面