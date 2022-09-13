過橋鋼管設備改善　楊梅區9／21停水約6萬戶受影響

▲記得儲水！楊梅區9/21停水約6萬戶受影響。（圖／ET資料照）



記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府經發局13日表示，台灣自來水公司第二區管理處辦理「楊梅區 1000mm 過橋鋼管設備改善工程」，預計於9月21日8時起至20時30分止，共12.5小時，進行施工停水，公告停水(遇雨順延一天)，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經發局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便。

本次停水戶數約58,835戶，停水影響範圍如下：

停水區域：

楊梅區/三民里、豐野里、富岡里、三湖里、裕成里、瑞原里、金溪里、楊明里、紅梅里、楊江里、水美里、東流里、大平里、頭湖里、裕新里、瑞溪里、員本里、中山里、上湖里、大同里、梅溪里、永寧里、楊梅里(火車站前站)、上田里、梅新里、富豐里、秀才里。

新屋區/下埔里、石磊里、望間里、石牌里、下田里、深圳里、清華里、新生里、九斗里、埔頂里、大坡里、後庄里、槺榔里、永興里、赤欄里、蚵間里、笨港里、永安里、新屋里、後湖里、社子里、東明里。

經發局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。