CNN看九合一！民進黨「中國威脅牌」失效　但預言2024還太早

▲ 蔡英文選後引咎辭去民進黨黨主席。（圖／記者李毓康攝）

記者陳宛貞／綜合外電報導

九合一大選落幕，美國CNN分析，台灣總統蔡英文將這場地方選舉形塑成關於中國的選戰，未能對民進黨帶來優勢，並引述專家說法指出，民進黨的中國威脅牌效果逐漸減弱，但國民黨的勝利不見得代表台灣人對兩岸關係看法改變，現在預測2024總統大選為時過早。

《美國有線電視新聞網》27日以「台灣總統標榜這是一場關於中國的期中選舉，如今辭去黨主席」為題報導，民進黨在九合一選舉中慘敗，對蔡英文來說是沉重打擊，因為她試圖將這場嚴格來說是地方選舉的選戰塑造成對抗北京威脅的方式。

北京近幾月來對台灣領土主張愈發強硬，8月更在台灣周邊舉行大規模軍演，以回應美國眾議院議長裴洛西訪台。但蔡英文將這些議題相互連結，似乎未對民進黨帶來多大優勢，且反對黨國民黨過去在地方選舉的表現通常優於民進黨。

▲ 九合一選舉當天投票所人潮。（圖／達志影像／美聯社）

分析人士指出，這場選舉結果顯示，台灣選民更關注經濟及社會福利等國內問題。澳洲大學（ANU）台灣研究項目政治學家宋文笛（Sung Wen-ti）說明，「台灣選民對中國軍事威脅已經變得麻木」，因此主打生存問題帶來的急迫感不大，「民進黨的中國威脅牌面臨邊際效益隨時間遞減的局面。」

擔任藝術策展人的南投縣選民廖小姐（Liao Su-han）看法雷同，她將選票投給民進黨，但北京近期行動並非主要因素，「中國軍事威脅一直存在，不是今年才開始。身為台灣人，我們對中國想入侵的言論習以為常，所以這對我投給誰沒有太大影響。」

新北市30歲客戶經理蘇先生（Eric Su）則表示，雖然他總統大選時投給蔡英文，但這次支持國民黨候選人，因為他們在地方議題上更有力量，「對於總統大選，我比較關注全球議題，因為總統會影響我們的經濟和國際地位。市長選舉中我更關心候選人能為當地居民帶來什麼，例如基礎設施規畫和兒童補貼。」

▲ 台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

相較執政的民進黨，國民黨普遍被認為對北京更友好。而蔣介石曾孫、隸屬國民黨的蔣萬安擊敗曾任衛福部長的民進黨籍陳時中，成功奪下台北市長，格外受到矚目。

中國國台辦聲明指出，這次選舉結果展現出台灣「求和平、求穩定、要過好日子」的主流民意，北京也將繼續「堅決反對台獨分裂和外部勢力干涉」。但專家認為，國民黨的勝利不一定反映出台灣公眾對兩岸關係的看法出現轉變。

「這次選舉看的是民生問題，我不認為這代表對台灣兩岸政策的重大影響」，美國智庫國際共和研究所（IRI）駐台北高級顧問柯爾（J. Michael Cole）表示，「此次選舉結果並不能反映選民對下任總統的期望。」

宋文笛也認為，現在推測國民黨贏得2024總統大選的機會為時過早，但九合一結果確實有激勵效果，使國民黨更有能力團結反對派，吸引所有反對現任政府的選票。

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