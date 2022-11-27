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小黨突圍！民眾黨南投首提3人參選公職　簡千翔、林瑞祥勝選

▲台灣民眾黨籍簡千翔當選南投縣議員。（圖／翻攝簡千翔臉書粉專，下同）

▲台灣民眾黨籍簡千翔當選南投縣議員。（圖／翻攝簡千翔臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

以台北市長柯文哲為首的台灣民眾黨今年首次參與地方大選，結果只有高虹安當選新竹市長、14人當選縣市議員，成績不如預期；不過民眾黨在南投縣首度推出的3名公職候選人，兼任縣黨部主委的簡千翔、仁愛鄉原民林瑞祥分別在藍綠大黨夾擊之下和鐵藍選區突圍成功，當選縣議員和鄉民代表，初試啼聲的成果堪稱豐碩。

擁有英國博士學位、身為資深幼教業者的簡千翔，這次參加南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉）多達26人的大混戰，以3960票、5.22%得票率當選，在10名當選人中排名第7。

▲台灣民眾黨籍的簡千翔、林瑞祥分別當選南投縣議員和仁愛鄉民代表。（圖／翻攝簡千翔、林瑞祥臉書粉專）

由於南投市向來為藍軍重要票倉，藍綠這次共海撒10名參選人，多名無黨籍現任議員也實力堅強，加上買票風聲不斷，簡千翔靠著一步一腳印勤走大馬路、深入巷弄基層拜票、倡議乾淨選風不買票，並主打自己專長的改善幼教環境和孩童權益議題，終於順利當選。

簡千翔於臉書粉專上發表當選感言，表示自己從參選500多天以來一直保持赤子之心，即使被嘲笑「不會上」也堅持不買票、不插旗子、不抹黑，「今天我可以很驕傲的說，從我以後，南投不需要買票，也可以當選議員，因為南投人的眼睛是雪亮的、因為南投人的腦袋是清楚的！」

▲台灣民眾黨籍林瑞祥當選仁愛鄉民代表。（圖／翻攝林瑞祥臉書）

▲台灣民眾黨籍林瑞祥（左2）當選仁愛鄉民代表。（圖／翻攝林瑞祥臉書）

曾從事軍職20年、空軍中校退伍的林瑞祥，則以643票和53.41%得票率，擊敗尋求連任的國民黨籍謝光明，在藍軍鐵票倉的仁愛鄉當選第四選區（互助村、新生村）鄉民代表；民眾黨尚於縣議員第三選區（集集、魚池、水里、信義）提名李天慧參選，不過僅獲得364票、得票率1.24%，在7名候選人中墊底而落選。

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