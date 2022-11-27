民進黨大敗　學者：賴清德將成新共主、蘇貞昌續留底氣不足

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民進黨大敗　學者莊伯仲：賴清德將成新共主、蘇貞昌續留底氣不足

▲蔡英文、民進黨秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

▲蔡英文、民進黨秘書長林錫耀鞠躬向支持者道歉。（圖／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨2022九合一大選縣市長選戰創下創黨以來最差成績，黨主席蔡英文昨晚召開記者會宣布即刻請辭，並指出行政院長蘇貞昌已口頭請辭，但獲她慰留，確保重大施政能繼續推動。文化大學新聞系教授莊伯仲認為，這次民進黨敗選對副總統賴清德應該是契機，賴可能趁勢而起，成為黨內新共主、新太陽，而蘇貞昌就算繼續擔任閣揆，恐怕底氣也不足了。

國民黨縣市長席次拿下13席，其中六都就拿下具指標性的台北跟桃園；而民進黨則僅拿5席，即便翻轉澎湖，但台南跟屏東的結果卻贏得不漂亮，且執政版圖退到北港溪以南，被視為民進黨36年來最差成績。

針對藍綠版圖消長，莊伯仲指出，扣除黨媒、民進黨側翼協會搞的民調，其實這次選舉結果跟多數民調的預測並未差太多；他說，也不是民進黨候選人不好，而是社會上醞釀下架民進黨氛圍。

莊伯仲坦言，此次國民黨候選人未必比民進黨候選人高明，只是遇到人民對民進黨執政的天怒人怨，只是想出一口鳥氣；另外「豬隊友」也是關鍵，這方面藍綠都有，但民進黨多一點，包括名嘴周玉蔻、網紅四叉貓、焦糖哥哥等，民進黨在選戰中沒有遏止他們，反倒還縱容，導致讓他們失分

但莊伯仲也指出，國民黨勝選的蜜月期很短，應戒慎恐懼，因為明年夏天大概就要針對總統大選進行提名，如果國民黨當選人就職後無法替黨加分，恐怕對藍營2024是扣分。

國民黨選戰大勝，外界關注朱立倫及呼聲極高的侯友宜是否角逐2024。莊伯仲說，國民黨勝選，朱立倫沒有功勞也有苦勞，只是朱被質疑沒有群眾魅力，相信他會綜觀全局再做決定；而侯友宜領先對手林佳龍45萬票，超過2018年贏時任對手蘇貞昌29萬票，打破民進黨基本盤，加上侯已經是第二任期，狀況不能跟韓國瑜齊一而論，市民應較能祝福，如果屆時國民黨沒有扯後腿，黨員也期待侯出戰的話，侯不無可能提前參選，但侯要好好思考如何進退。

談及此次民進黨敗選對蔡英文未來的影響，莊伯仲說，蔡英文是全台灣最落寞的人，英系成為民進黨檢討對象；而賴清德應該是最爽的人，這次民進黨敗選對賴應該是契機，可能趁勢而起，成為黨內新共主、新太陽。至於蔡英文慰留蘇貞昌，莊伯仲認為，蘇貞昌繼續當行政院長，恐怕底氣也不足了。

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