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要拜訪清潔隊了！蔣萬安兌現與王偉忠承諾　「了解大家需求想法」

▲▼台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝，以下皆同）

記者袁茵／台北報導

2022九合一大選落幕，國民黨台北市長當選人蔣萬安過去接受主持人王偉忠訪問時，被問及若當選台北市長要做的3件事，蔣萬安稱要先拜訪北市府公務員和清潔隊，引發外界討論。蔣萬安27日表示，自己不僅會拜訪清潔隊員，還會拜訪所有推動市政的市府單位。

蔣萬安27日下午2時舉辦「無限台北 感謝無限」謝票車隊掃街，被問及外界認為蔣萬安會當選，是因民進黨陳時中仇恨值太高，且前台北市副市長黃珊珊也認為大家太害怕一人當選？蔣萬安表示，自己相信所有最有智慧市民做出的決定，最重要的是接下來跟市民共同攜手努力讓台北更好，這是大家共同目標。

▲▼台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

面對日本媒體點名蔣萬安當選後，為未來角逐總統大位的人選之一？蔣萬安僅稱，目前就是全心專注在接下來市政工作推動，會跟市民攜手努力，讓台北市更好。

關於之前接受王偉忠訪問時談及，當選後第一件事情要拜訪清潔隊，何時要兌現？蔣萬安指出，自己不只要拜訪清潔隊員，還會拜訪所有推動市政的各個市府單位，去瞭解大家的需求、想法與意見，目標是打造一個廉能、有效率、服務型的政府，市政的推動不只要有效率、有成績，更重要也要有人情味。

▲▼台北市長當選人蔣萬安車掃謝票。（圖／記者李毓康攝）

蔣萬安曾於9月2日接受王偉忠專訪時，被問到如果當選台北市長的話，有哪3件事情要馬上去做？但只見蔣萬安沈默了約4秒鐘，讓王偉忠質疑「你要想嗎」、「你講出來，當選要負到責任喔，3件事情的話。」

蔣萬安表示，自己上任後的第一件事情，會先走訪所有台北市府的公務員工，特別是清潔隊，這是台北市最重要、最關鍵的一群基層夥伴，「台北市之所以能夠維持這樣環境，讓一大清早運動朋友、上班族群⋯」此時王偉忠則直接打斷詢問「這是你認為最重要的第一件事情？」

蔣萬安提及，上任後第一天一定要這樣做，不只感謝基層清潔員、替對方加油打氣，這是非常重要的，也要告訴他們「未來市長是支持你們的，可以當最強後盾。」這些清潔隊員默默地為城市付出，但往往卻會被忽視，所以認為要給予加油打氣，告訴清潔員不用擔心，未來有任何問題，市長或團隊都會幫忙，「這不只是乾淨，這也維持交通順暢、市民晨運感受」。

▲▼主持人王偉忠、國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

▲蔣萬安曾於9月2日接受王偉忠訪問，談及當選後立刻要做的3件事情，分別為拜訪清潔隊、公務員，走訪商圈市場以及規劃設置智慧電桿。（圖／翻攝自中廣流行網 i like radio YouTube）

至於第二件事情，蔣萬安說，他應該會去走訪台北市每個市場、商圈，要了解這些人即刻需要解決的問題，包括面對後疫情時代，當開啟國門迎接觀光客時，相關商圈、市場有無做好準備，而不是當國際觀光客來台，軟硬體都沒有準備好。

王偉忠認為，現任台北市長柯文哲在這幾年當中，對成功市場、南門市場等市場規劃有績效，且杭州南路的老屋改建也有被看見，而蔣萬安則是要去了解各個商圈、市場，以迎接疫情後的台灣進入國際觀光。蔣萬安補充道，不是了解，而是面對面、當面，有什麼問題就即刻解決，讓國際觀光客來台時，知道這個商圈是必來景點。

關於第三件事情，蔣萬安直言「交通」，要盡快做規劃，包括哪些路段要建制智慧電桿，解決紅線臨停等停車問題，同時緩解尖峰時段交通流量過大的問題，台北市民最關心的就是交通、都更，很多時候即刻去做些處理，是可以即刻改善見效。

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