日本神人再曝選前預估得票率！誤差最小「僅0.07%」　台人全驚呆

▲九合一大選順利落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉落幕，日本學者小笠原欣幸1個月前精準預測台灣選情，讓不少台灣人相當震驚。27日稍早他又發文透露，他在選前2天也有做各縣市長候選人的得票率預測，發現超過10幾個縣市的預測都相當準確，誤差值不超過5%，其中最小誤差值甚至只有0.07%，讓不少台灣網友再次驚呆。

小笠原欣幸在臉書發文表示，到台灣之後就做了各候選人的得票率預測，該份資料在24日完成，並在25日早上發給其他日本學者，目的是想要掌握台灣選票的動向，其中幾個縣市比較準確，包括台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等，不過也有失常的部分，像是台南市的預估和實際得票率有一些落差，「我自己覺得還可以，我打算跟大家分享」。

小笠原欣幸預估與實際得票率對比，如下：

候選人 小笠原預估／實際得票率／差距

＊台北市

陳時中 34%／31.93%／-2.07%

蔣萬安 41%／42.29%／+1.29%

黃珊珊 22%／25.14%／+3.14%

＊新北市

林佳龍 42%／37.58%／-4.42%

侯友宜 58%／62.42%／+4.42%

＊桃園市

鄭運鵬 44%／40.03%／-3.97%

張善政 49%／52.02%／+3.02%

賴香伶 3%／5.12%／+2.12%

鄭寶清 4%／2.83%／-1.17%

＊台中市

蔡其昌 39%／38.93%／-0.07%

盧秀燕 60%／59.35%／-0.65%

＊台南市

黃偉哲 65%／48.80%／-16.20%

謝龍介 30%／43.63%／+13.63%

林義豐 3%／2.77%／-0.23%

＊高雄市

陳其邁 60%／58.10%／-1.90%

柯志恩 39%／40.16%／+1.16%

＊基隆市

蔡適應 42%／39.01%／-2.99%

謝國樑 48%／52.92%／+4.92%

陳薇仲 7%／6.56%／-0.44%

黃希賢 3%／1.17%／-1.83%

＊新竹縣

周江杰 38%／32.40%／-5.60%

楊文科 60%／63.36%／+3.36%

＊新竹市

沈慧虹 32%／35.68%／+3.68%

林耕仁 18%／18.07%／+0.07%

高虹安 42%／45.02%／+3.02%

＊苗栗縣

徐定禎 32%／31.24%／-0.76%

謝福弘 18%／10.96%／-7.04%

宋國鼎 6%／13.47%／+7.47%

鍾東錦 43%／42.66%／-0.34%

＊彰化縣

黃秀芳 40%／41.94%／+1.94%

王惠美 58%／56.75%／-1.25%

＊南投縣

蔡培慧 36%／42.83%／+6.83%

許淑華 63%／55.99%／-7.01%

＊雲林縣

劉建國 44%／41.60%／-2.40%

張麗善 54%／56.57%／+2.57%

＊嘉義縣

翁章梁 64%／62.85%／-1.15%

王育敏 36%／37.15%／+1.15%

＊屏東縣

周春米 52%／49.09%／-2.91%

蘇清泉 46%／46.59%／+0.59%

詹智鈞 2%／4.32%／+2.32%

＊宜蘭縣

江聰淵 38%／41.13%／+3.13%

林姿妙 53%／50.76%／-2.24%

陳琬惠 8%／6.98%／-1.02%

＊花蓮縣

KOLAS 28%／32.04%／+4.04%

徐榛蔚 70%／64.73%／-5.28%

＊台東縣

劉櫂豪 39%／36.65%／-2.35%

饒慶鈴 60%／61.22%／+1.22%

＊澎湖縣

陳光復 42%／36.64%／-5.36%

賴峰偉 40%／33.33%／-6.67%

葉竹林 18%／30.02%／+12.02%

＊金門縣

楊鎮浯 52%／41.05%／-10.95%

陳福海 40%／49.34%／+9.34%

＊連江縣

李問 15%／6.89%／-8.11%

曹爾元＆王忠銘 85%／93.11%／+8.11%

其中台中市長候選人蔡其昌及新竹市長候選人林耕仁的實際得票率，和小笠原欣幸預估的數值誤差值僅差0.07%，讓不少網友都看傻，表示「老師太厲害了！謝謝老師」、「謝謝小笠原教授的預測，確實如實反映台灣民意，未來我們還需要您更客觀的分析，非常感謝」、「佩服」、「太神了」、「根本是有小叮噹的時光機」，還有人請教「老師，請問您怎麼看2024總統大選？」。