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日本神人再曝選前預估得票率！誤差最小「僅0.07%」　台人全驚呆

▲▼九合一大選 開票 投票所 計票。（圖／記者屠惠剛攝）

▲九合一大選順利落幕。（圖／記者屠惠剛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

九合一選舉落幕，日本學者小笠原欣幸1個月前精準預測台灣選情，讓不少台灣人相當震驚。27日稍早他又發文透露，他在選前2天也有做各縣市長候選人的得票率預測，發現超過10幾個縣市的預測都相當準確，誤差值不超過5%，其中最小誤差值甚至只有0.07%，讓不少台灣網友再次驚呆。

小笠原欣幸在臉書發文表示，到台灣之後就做了各候選人的得票率預測，該份資料在24日完成，並在25日早上發給其他日本學者，目的是想要掌握台灣選票的動向，其中幾個縣市比較準確，包括台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等，不過也有失常的部分，像是台南市的預估和實際得票率有一些落差，「我自己覺得還可以，我打算跟大家分享」。

小笠原欣幸預估與實際得票率對比，如下：

候選人　小笠原預估／實際得票率／差距

＊台北市

陳時中　34%／31.93%／-2.07%
蔣萬安　41%／42.29%／+1.29%
黃珊珊　22%／25.14%／+3.14%

＊新北市

林佳龍　42%／37.58%／-4.42%
侯友宜　58%／62.42%／+4.42%

＊桃園市

鄭運鵬　44%／40.03%／-3.97%
張善政　49%／52.02%／+3.02%
賴香伶　3%／5.12%／+2.12%
鄭寶清　4%／2.83%／-1.17%

＊台中市

蔡其昌　39%／38.93%／-0.07%
盧秀燕　60%／59.35%／-0.65%

＊台南市

黃偉哲　65%／48.80%／-16.20%
謝龍介　30%／43.63%／+13.63%
林義豐　3%／2.77%／-0.23%

＊高雄市

陳其邁　60%／58.10%／-1.90%
柯志恩　39%／40.16%／+1.16%

＊基隆市

蔡適應　42%／39.01%／-2.99%
謝國樑　48%／52.92%／+4.92%
陳薇仲　7%／6.56%／-0.44%
黃希賢　3%／1.17%／-1.83%

＊新竹縣

周江杰　38%／32.40%／-5.60%
楊文科　60%／63.36%／+3.36%

＊新竹市

沈慧虹　32%／35.68%／+3.68%
林耕仁　18%／18.07%／+0.07%
高虹安　42%／45.02%／+3.02%

＊苗栗縣

徐定禎　32%／31.24%／-0.76%
謝福弘　18%／10.96%／-7.04%
宋國鼎　6%／13.47%／+7.47%
鍾東錦　43%／42.66%／-0.34%

＊彰化縣

黃秀芳　40%／41.94%／+1.94%
王惠美　58%／56.75%／-1.25%

＊南投縣

蔡培慧　36%／42.83%／+6.83%
許淑華　63%／55.99%／-7.01%

＊雲林縣

劉建國　44%／41.60%／-2.40%
張麗善　54%／56.57%／+2.57%

＊嘉義縣

翁章梁　64%／62.85%／-1.15%
王育敏　36%／37.15%／+1.15%

＊屏東縣

周春米　52%／49.09%／-2.91%
蘇清泉　46%／46.59%／+0.59%
詹智鈞　2%／4.32%／+2.32%

＊宜蘭縣

江聰淵　38%／41.13%／+3.13%
林姿妙　53%／50.76%／-2.24%
陳琬惠　8%／6.98%／-1.02%

＊花蓮縣

KOLAS　28%／32.04%／+4.04%
徐榛蔚　70%／64.73%／-5.28%

＊台東縣

劉櫂豪　39%／36.65%／-2.35%
饒慶鈴　60%／61.22%／+1.22%

＊澎湖縣

陳光復　42%／36.64%／-5.36%
賴峰偉　40%／33.33%／-6.67%
葉竹林　18%／30.02%／+12.02%

＊金門縣

楊鎮浯　52%／41.05%／-10.95%
陳福海　40%／49.34%／+9.34%

＊連江縣

李問　15%／6.89%／-8.11%
曹爾元＆王忠銘　85%／93.11%／+8.11%

其中台中市長候選人蔡其昌及新竹市長候選人林耕仁的實際得票率，和小笠原欣幸預估的數值誤差值僅差0.07%，讓不少網友都看傻，表示「老師太厲害了！謝謝老師」、「謝謝小笠原教授的預測，確實如實反映台灣民意，未來我們還需要您更客觀的分析，非常感謝」、「佩服」、「太神了」、「根本是有小叮噹的時光機」，還有人請教「老師，請問您怎麼看2024總統大選？」。

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