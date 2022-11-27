日本神人再曝選前預估得票率！誤差最小「僅0.07%」　台人全驚呆

▲九合一大選順利落幕。（圖／記者屠惠剛攝）
記者朱祖儀／綜合報導
九合一選舉落幕，日本學者小笠原欣幸1個月前精準預測台灣選情，讓不少台灣人相當震驚。27日稍早他又發文透露，他在選前2天也有做各縣市長候選人的得票率預測，發現超過10幾個縣市的預測都相當準確，誤差值不超過5%，其中最小誤差值甚至只有0.07%，讓不少台灣網友再次驚呆。
小笠原欣幸在臉書發文表示，到台灣之後就做了各候選人的得票率預測，該份資料在24日完成，並在25日早上發給其他日本學者，目的是想要掌握台灣選票的動向，其中幾個縣市比較準確，包括台北市、桃園市、新竹市、苗栗縣等，不過也有失常的部分，像是台南市的預估和實際得票率有一些落差，「我自己覺得還可以，我打算跟大家分享」。
小笠原欣幸預估與實際得票率對比，如下：
候選人 小笠原預估／實際得票率／差距
＊台北市
陳時中 34%／31.93%／-2.07%
蔣萬安 41%／42.29%／+1.29%
黃珊珊 22%／25.14%／+3.14%
＊新北市
林佳龍 42%／37.58%／-4.42%
侯友宜 58%／62.42%／+4.42%
＊桃園市
鄭運鵬 44%／40.03%／-3.97%
張善政 49%／52.02%／+3.02%
賴香伶 3%／5.12%／+2.12%
鄭寶清 4%／2.83%／-1.17%
＊台中市
蔡其昌 39%／38.93%／-0.07%
盧秀燕 60%／59.35%／-0.65%
＊台南市
黃偉哲 65%／48.80%／-16.20%
謝龍介 30%／43.63%／+13.63%
林義豐 3%／2.77%／-0.23%
＊高雄市
陳其邁 60%／58.10%／-1.90%
柯志恩 39%／40.16%／+1.16%
＊基隆市
蔡適應 42%／39.01%／-2.99%
謝國樑 48%／52.92%／+4.92%
陳薇仲 7%／6.56%／-0.44%
黃希賢 3%／1.17%／-1.83%
＊新竹縣
周江杰 38%／32.40%／-5.60%
楊文科 60%／63.36%／+3.36%
＊新竹市
沈慧虹 32%／35.68%／+3.68%
林耕仁 18%／18.07%／+0.07%
高虹安 42%／45.02%／+3.02%
＊苗栗縣
徐定禎 32%／31.24%／-0.76%
謝福弘 18%／10.96%／-7.04%
宋國鼎 6%／13.47%／+7.47%
鍾東錦 43%／42.66%／-0.34%
＊彰化縣
黃秀芳 40%／41.94%／+1.94%
王惠美 58%／56.75%／-1.25%
＊南投縣
蔡培慧 36%／42.83%／+6.83%
許淑華 63%／55.99%／-7.01%
＊雲林縣
劉建國 44%／41.60%／-2.40%
張麗善 54%／56.57%／+2.57%
＊嘉義縣
翁章梁 64%／62.85%／-1.15%
王育敏 36%／37.15%／+1.15%
＊屏東縣
周春米 52%／49.09%／-2.91%
蘇清泉 46%／46.59%／+0.59%
詹智鈞 2%／4.32%／+2.32%
＊宜蘭縣
江聰淵 38%／41.13%／+3.13%
林姿妙 53%／50.76%／-2.24%
陳琬惠 8%／6.98%／-1.02%
＊花蓮縣
KOLAS 28%／32.04%／+4.04%
徐榛蔚 70%／64.73%／-5.28%
＊台東縣
劉櫂豪 39%／36.65%／-2.35%
饒慶鈴 60%／61.22%／+1.22%
＊澎湖縣
陳光復 42%／36.64%／-5.36%
賴峰偉 40%／33.33%／-6.67%
葉竹林 18%／30.02%／+12.02%
＊金門縣
楊鎮浯 52%／41.05%／-10.95%
陳福海 40%／49.34%／+9.34%
＊連江縣
李問 15%／6.89%／-8.11%
曹爾元＆王忠銘 85%／93.11%／+8.11%
其中台中市長候選人蔡其昌及新竹市長候選人林耕仁的實際得票率，和小笠原欣幸預估的數值誤差值僅差0.07%，讓不少網友都看傻，表示「老師太厲害了！謝謝老師」、「謝謝小笠原教授的預測，確實如實反映台灣民意，未來我們還需要您更客觀的分析，非常感謝」、「佩服」、「太神了」、「根本是有小叮噹的時光機」，還有人請教「老師，請問您怎麼看2024總統大選？」。
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