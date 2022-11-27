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謙卑感恩再出發　王宣貿展開7天謝票之旅

▲台南市第一選區市議員當選人王宣貿，當選第一天，他和團隊成員騎上電動機車，展開為期7天的「謙卑出發，感恩之行」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第一選區市議員當選人王宣貿，當選第一天，他和團隊成員騎上電動機車，展開為期7天的「謙卑出發，感恩之行」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

2022大選結束，台南市第一選區市議員當選人王宣貿，當選第一天，他和團隊成員騎上電動機車，展開為期7天的「謙卑出發，感恩之行」。

王宣貿表示，這次民進黨選戰不如預期，黨內已開始檢討，總統蔡英文也指示大家應該虛心檢討，為感謝大新營地區選民的支持，他的選舉團隊將展開為期一周的謝票之旅，除了感謝選民在這次選舉中的支持，也將謙卑傾聽民意，好讓民眾對民進黨恢復信心。

王宣貿說，這次他能順利當選，真的很感謝鄉親，願給返鄉青年一次機會，從去年10月，他回到台南新營參加黨內初選，當時他戰戰兢兢，因沒認識多少人，卻遇到許多鼓勵他的鄉親，他們為他加油打氣，還說「安全帽！你一定要拼下去，我們一定支持你到底」，全是鄉親滿滿的愛，讓他十分感動。

王宣貿表示，從鄉親們的鼓勵，他深深體會大新營地區的鄉親，很想「改變」，尤其這幾年來，大新營地區一直邊緣化，人口不斷流失，工作機會減少，選民希望他們選出的民意代表，能為大新營帶來更多活力和機會，這次選舉才會大力支持新人，未來他一定秉持初衷，為大新營地區爭取更多機會和地方建設。

王宣貿強調，且他將在白河設置一個「嘉南服務平台」來服務在地鄉親以及兩縣、市通勤工作的民眾，未來上任後，將會積極推動嘉義、台南二縣市合作，為溪北創造更多契機。

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