王宣貿溫馨訴求「搶救新人」　拜託選民集中選票力挺

▲民進黨台南大新營地區唯一提名的新人王宣貿，24日晚上率領200多位支持走上街頭，全力拜託選民能集中選票，全力支持他這位新人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

選戰只剩最後１天，民進黨台南大新營地區唯一提名的新人王宣貿，24日晚上率領200多位支持走上街頭，王宣貿以溫馨訴求「搶救新人」，全力拜託選民，在只剩不到１天的時間，能集中選票，全力支持他這位新人。

沿路不少選民向王宣貿揮手致意，並喊著「安全帽」，有的還製作「8」號手舉牌表態力挺，王宣貿表示，他是第一次參選，是政治素人，而這次選舉中，有不少原先並不認識的選民，一路王宣貿以溫馨訴求「搶救新人」，全力拜託選民，看到他就喊著「安全帽」，真的令人十分感動。

王宣貿說，他是唯一沒有組織票的候選人，整個選舉過程中，都是靠認同他做事理念的支持者一路幫忙他，在這波疫情過程中，許多店家生意銳減，但事實上，政府對這些攤販都有提供營業損失補貼，但許多攤販們都不知該如何提出申請，因此光是今年初開始，他就幫助，包括新營、鹽水、白河、柳營、東山、後壁共1千多家攤販申請補助，很多攤販這一次認識他，甚至看到他就喊著「安全帽」，「我們支持你」，聽到選民的肯定，他覺得一切都很值得。

不過王宣貿表示，年輕人投入選戰，真的很不容易，現任者，有現任優勢，新人若想脫穎而出，只能靠一步一腳印服務選民，這次民進黨初選，他好不容易脫穎而出，但離大選投票只剩1天，他在本身沒有組織票情況下，已陷入苦戰，因此在這最後一刻，一定要拜託大家「全力搶救新人8號王宣貿」。