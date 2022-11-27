台南市長夫人慰勞做工行善志工　第196戶鹽水阿嬤笑開懷

▲台南市勞工局「做工行善團」油漆志工夥伴，持續為鹽水區洪姓弱勢家庭修繕房屋。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



為落實台南市長黃偉哲建造「希望家園」的政策，打造溫暖宜居的環境給予台南市民朋友，27日勞工局「做工行善團」油漆志工夥伴，持續為鹽水區洪姓弱勢家庭修繕房屋，木工志工前往南區載運杜姓民眾捐贈的修繕建材，並運送二手座椅給鹽水案家。

▲市長黃偉哲夫人劉育菁老師，代表黃偉哲市長至鹽水修繕案家，帶來餐點慰勞辛苦的志工，並關懷洪姓老夫妻。

本案主已屆高齡79歲，同住的只有中風數年行動不便且無法言語的妻子，而子女經濟能力有限，實在難以顧及老父母的生活，儘管房屋多處破損嚴重也只能勉強居住。勞工局於11月初開始啟動「有情有疼心ㄟ厝」弱勢勞工家庭房屋修繕，為洪姓老夫婦整修房子，前後分別由財團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長所帶領之協會志工協助清理搬移老舊家具，台南市電氣業職業工會、台南市泥水業職業工會、台南市鋁製品製造裝配職業工會、台南市金屬建築及零組件製造工會、台南市木工業職業工會接續進行房屋施工。

27日由台南市油漆工程業職業工會志工接棒進行牆壁油漆粉刷施工，修繕作業大功告成喜迎「有情有疼心ㄟ厝」第196戶完工，南都汽車善化營業所響應公益捐贈家電用品，勞工局王鑫基局長頒贈感謝狀表達謝意，另大台南總工會陳美靜副理事長及社團法人台南市勞工志願服務協會梁志男理事長也帶飲品慰勞志工。

勞工局王鑫基局長表示，做工行善團志工夥伴，不論是平假日、地處遠或近，總不吝惜自身休息時間與工作空檔，與勞工局團隊到弱勢勞工等家庭修繕房屋，無私奉獻著實令人敬佩。本案阿嬤看到裝修好的房間跟家具非常高興，頻頻伸出大拇指向志工們比讚，照顧案家的居服員表示已經很久沒看過阿嬤這麼開心了。這對市府團隊和志工而言是最美的無聲肯定。後續市府團隊仍會持續努力，讓更多的弱勢朋友不僅能住得安心，亦能在政府的扶助下打造自己的「希望家園」。