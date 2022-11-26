中央施政雖拖累地方　台南議員民進黨28席+基進1席過半

▲台南市議員第4屆選舉，共106人登記參選，爭搶57席次，民進黨雖受中央拖累，惟席次不減反增，獲得28席，加上基進黨1席過半，國民黨獲15席，則少1席。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市議員第4屆選舉，共106人登記參選，爭搶57席次，比上一屆112名候選人搶57席，參選人數稍少，其中民進黨提名34人，國民黨提19人，無黨、未有政黨推薦及其他政黨等共53人，民進黨雖受中央防疫政策後期不佳、經濟受創所拖累，惟席次不減反增，獲得28席，加上基進黨1席過半，國民黨獲15席，則少1席。



下屆台南市議會將選出57席議員，有48人爭取連任，其中國民黨當選15席、民進黨28席、無黨及無黨團結聯盟12席、台聯1席、台灣基進1席，民進黨雖提名34人拚過半，但外有國民黨與無黨籍議員聯手攔阻，還有小綠為搶票明爭暗鬥，讓民進黨選情受到夾擊，但選舉結果，民進黨當選28席，差1席過半，惟如加上新當選的基進黨1席，為29席過半，並不影響民進黨下屆正副議長選情的布局，被民進黨開除黨籍的現任無黨籍議長郭信良，是否還有機會問鼎連任下屆議長寶座，有待觀察。

新人想要出頭，除後面要有「靠山」外，本身學經歷條件也要夠格，所以民進黨提名的新人，都有相當的實力，後面都有人加持，原本民進黨採高額提名，其目的是壓縮藍營等上壘空間，以獲取過半以上的席次，且民進黨在台南市可說是完全執政，市議會綠營係最大黨，原本是政治局勢最佳，但在高提名政策及小綠政黨搶票，加上民進黨中央許多政策深受民眾質疑，如防疫政策的疫苗採購、防疫措施後來放寬造成確診人數遽增的亂象、民生經濟的受創，讓民眾對中央疫情政策的不滿，雖反映在這次地方縣市長選舉上，但卻沒有讓綠營在台南的市議員選情連累受挫。

國民黨第三屆提名22人，第4屆務實提名19人，除15名現任者優先提名，中西北區則因謝龍介轉戰市長、洪玉鳳不再連任，由蔡宗豪、高凱旋上陣；大善化區增額提名前市議員林全忠；大新營區徵召媒體人姚正玉爭取婦女保障名額，但選舉結果，除尋求連任的15席議員，有1席中箭落馬，增加新人蔡宗豪當選，維持15席外，4計席落選。 。

時代力量提名3人，現任永康區議員林易瑩被看好，惟最後未當選；台灣基進提5人，東區李宗霖之前看好度佳，最後果真選上1席；台聯楊中成拚連任成功；無黨籍除現任11人爭取連任外，另4人的「代理人」聲勢都不弱，最後有12席常選，首度插旗的民眾黨提名6人，競選過程文宣也不弱，惟最後均飲恨。