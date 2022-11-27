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2022台南胡麻季首場開幕　黃偉哲推薦國產善化胡麻

▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，台南市長黃偉哲表示，年末的台南飄散著胡麻的香氣，現在也是冬令進補的好時機，非常推薦大家把握一年一度的活動優惠，把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家！

▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，南市為全台胡麻最大產區，種植面積約1,491公頃，其中善化胡麻的種植面積約153公頃。善化區農會歷年來與農民契作、收購胡麻，開發多元的系列農特產品，今年以「醇善」為胡麻系列產品品牌名稱，並重新設計、包裝產品，並推出醇善薑麻油拌麵及醇善芝麻拌麵2種口味新產品，麵體較Q彈，醬汁配方也重新調味，鼓勵民眾不妨於今日活動優惠多加購買相關系列商品，支持在地香醇、營養的芝麻的好滋味！

▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局表示，善化區農會於活動當天推出胡麻產品85折優惠，於今日活動中，免費提供以今年新開發的產品，所料理製作麻油肉燥炒蛋麵及麻油燒酒豬腳湯供民眾品嘗。活動也規劃胡麻榨油DIY，民眾可手做體驗麻油製作過程，完成後可帶回家靜置沉澱後即可入菜，品嘗健康天然的純粹胡麻香氣。另外還有棉花糖DIY及農特產品展售市集，歡迎大家來一同參與道地的善化胡麻饗宴。

▲2022台南胡麻季農業產業文化活動，27日在善化區農會揭開序幕，市長黃偉哲非常推薦大家把優質國產胡麻油及相關系列商品帶回家。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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