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國民黨將續攻台南　陳以信宣布返鄉參選區域立委

▲國民黨立委陳以信27日在臉書宣布，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計2023年春節年後決定參選區域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國民黨立委陳以信27日在臉書宣布，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計2023年春節年後決定參選區域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨在2022年九合一大選大勝，國民黨立委陳以信27日在臉書宣布，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計2023年春節年後決定參選區域。

陳以信希望從自身做起重回基層打拚，並呼籲更多黨內同志參選台南立委，希望2024年能在台南綠地插上第1支藍旗。

▲國民黨立委陳以信27日在臉書宣布，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計2023年春節年後決定參選區域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信在臉書表示，為這次台南市長選舉結果感到可惜，謝龍介打很漂亮結果卻差一點點。他指出，民進黨在台南已執政30年，現在卻還要再4年。其實民進黨執政下台南沒有比較好，台南人也沒欠民進黨，但為何多數台南市民仍選擇支持民進黨？他認為國民黨必須回到草根，重回基層找答案。

▲國民黨立委陳以信27日在臉書宣布，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計2023年春節年後決定參選區域。（圖／記者林悅翻攝，下同）

陳以信表示身為台南子弟，台南是他的故鄉。這次謝龍介惜敗國民黨沒有贏，但國民黨不會失去信心與希望，他願意從自身做起、從頭做起，宣布參選下屆台南區域立委選舉。他強調將以反求諸己態度、一步一腳印精神，回到草根為國民黨找答案，回到基層為台南故鄉找未來。

陳以信說明，台南共有6個區域立委選舉區，未來3個月他會勤走基層聆聽民意審慎評估，並與地方及中央黨部通盤討論各區情勢，預計明年春節過後再決定個人參選區域。但他強調一人參選遠遠不夠，他呼籲更多同志站出來參選立委，他希望打一場集體戰，為國民黨光復台南向前邁步。

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