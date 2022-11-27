「台南人沒欠民進黨」　陳以信宣佈返鄉參選區域立委

▲國民黨立委陳以信宣佈參選下屆台南區域立委。（圖／翻攝自陳以信臉書）

記者江采蓁／綜合報導

九合一選戰剛落幕，國民黨立委陳以信27日就在臉書宣佈，他將返鄉參選下屆台南區域立委，近期他將走訪地方評估並作通盤考量，預計明年春節年後決定參選區域。他希望從自身做起重回基層打拚，並呼籲更多黨內同志參選台南立委，「希望2024年能在台南綠地插上第一支藍旗。」

陳以信於臉書表示，為這次台南市長選舉結果感到可惜，力拼勝選的謝龍介已經打很漂亮結果卻差一點點。他指出，民進黨在台南已執政卅年，現在卻還要再四年，其實民進黨執政下台南沒有比較好，「台南人也沒欠民進黨」，但為何多數台南市民仍選擇支持民進黨？他認為，國民黨必須回到草根重回基層找答案。

陳以信表示，「台南是我的故鄉」，這次謝龍介惜敗，但國民黨不會失去信心與希望。他願意從自身做起、從頭做起，宣佈參選下屆台南區域立委選舉。他強調，將以反求諸己態度、一步一腳印精神，回到草根為國民黨找答案，回到基層為台南故鄉找未來。

陳以信說明，台南共有六個區域立委選舉區，未來三個月他會勤走基層聆聽民意審慎評估，並與地方及中央黨部通盤討論各區情勢，預計明年春節過後再決定個人參選區域。但他強調，「一人參選遠遠不夠」，他呼籲更多同志站出來參選立委，他希望打一場集體戰，「為國民黨光復台南向前邁步。」