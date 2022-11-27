18歲公民權修憲案失敗！　他分析2點嘆可惜

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18歲公民權修憲案失敗！　林濁水分析2點嘆可惜

2022投票。（圖／記者陳凱力攝）

▲1126投票日。（圖／記者陳凱力攝）

記者皮心瑀／台北報導

九合一大選及憲法修正案公民複決（18歲公民權）落幕，其中18歲公民權修憲案，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，未通過門檻。民進黨前立委林濁水分析，最終結果票少那麼多，而且反對票那麼高，原因有二，並感嘆「一個正正當當的訴求，卻以歪七扭八的算計作推動動力，真是可惜」。

18歲公民權旨在「下修選舉權門檻」。根據《憲法》第130條提及，年滿20歲者有選舉權，年滿23歲有被選舉權。此次修憲複決，是希望透過增訂憲法增修條文第一條之一，使年滿18歲的公民可依法擁有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票的權利，為我國憲政史上的第一次修憲複決交付公民投票。

中選會表示，史上首次修憲案交付公民複決的18歲公民權，投票率為58.97%，同意票564萬7102張、不同意票501萬6427張，距離961萬9697同意票才能通過的門檻，有不小的差距，修憲宣告失敗。

林濁水表示，18歲公投非常不容易過，他己經強調了8年，但如今竟是這樣的結果，是因為門檻太高，要通過修憲只可以廣結善緣，但是民進黨當局拿來當將軍國民黨的利器，雖然其實不利，所以不但看不到什麼摧選舉票作用，甚至作用很可能適得其反；另外，民眾保守性高，要推本應步步為營，但是卻心生貪念，一下子從18歲投票權，跳躍到連被選舉權都要，最終失敗告終，「可惜可嘆」。

對於18歲的被選舉權，中選會曾說明，並不是18歲馬上就能參選。因為登記為候選人的年齡門檻，還是要依憲法及法律的規定。例如，依憲法及現行法律規定，40歲才能參選總統、23歲才能參選立委與里長，並不是說只要修憲過，18歲就可以參選總統、立委與里長。

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