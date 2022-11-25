懶人包／18歲公民權投什麼？　內容、正反意見一次看

▲憲法修正案公民複決第1案公投票式樣。（圖／中選會提供，點圖放大）



實習記者李密／台北報導

明（26）日九合一大選與18歲公民權公投登場，台灣將舉行史上第一次憲法修正案複決公投。若修正案通過，年滿18歲的公民即可依法擁有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票的權利。《ETtoday新聞雲》整理「18歲公民權」公投懶人包，內含正反方主要意見、通過門檻與投票注意事項等，供讀者參考。

一、18歲公民權修憲複決投什麼

18歲公民權旨在「下修選舉權門檻」。憲法第130條提及，年滿20歲者有選舉權，年滿23歲有被選舉權。此次修憲複決，是希望透過增訂憲法增修條文第一條之一，使年滿18歲的公民可依法擁有選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票的權利。

憲法第 130 條內容如下：



「中華民國國民年滿20歲者，有依法選舉之權，除本憲法及法律別有規定者外，年滿23歲者，有依法被選舉之權。」

憲法增修條文第一條內容如下：

「中華民國自由地區選舉人於立法院提出憲法修正案、領土變更案，經公告半年，應於3個月內投票複決，不適用憲法第四條、第174條之規定。」

而此次「憲法修正案公民複決第 1 案」提出的增修條文增訂第一條之一，條文如下：

「中華民國國民年滿18歲者，有依法選舉、罷免、創制、複決及參加公民投票之權。 除本憲法及法律別有規定者外 ，年滿18歲者，有依法被選舉之權。憲法第130條之規定，停止適用。」

▲台灣史上第一次修憲複決公投明日登場。（圖／記者湯興漢攝）



二、若被選舉權下降至18歲，18歲就可參選總統、立委嗎？

如上段所述，憲法增修條文中，有關被選舉權之敘述明確提到「 除本憲法及法律別有規定者外 」，指憲法保留給立法者修法的法律保留。雖然這次修憲案公投讓18歲以上的公民享有被選舉權，不過依據《憲法》規定，總統、副總統候選人年齡仍須滿40歲。

而《選罷法》規定的直轄市、縣市首長、立委、民代議員、里長等公職年齡門檻，究竟是否更動，仍須視後續立院黨團討論。因此，即便此次公投通過，要參選立委、縣市首長等公職，仍須符合《選罷法》規定的年齡門檻，除非選罷法也下修年齡限制。

中選會日前也發出聲明澄清，修憲複決公投將選舉權年齡門檻調降至18歲，通過後是18歲就能投票；但並不是18歲馬上就能參選。因為登記為候選人的年齡門檻，還是要依憲法及法律的規定。例如，依憲法及現行法律規定，40歲才能參選總統、23歲才能參選立委與里長，並不是說只要修憲過，18歲就可以參選總統、立委與里長。

三、投票年齡下修至18歲的優缺點

此次青年公民參與議題受到各界重視，在網路上掀起一番激烈論戰，《ETtoday新聞雲》整理中央選舉委員會公告之行政院意見書，與網上正反方支持、反對的主要理由與疑慮，讓讀者一次瞭解。

1.正方支持理由



（一）強化青年思辨能力，促進世代交流：

支持者認為，因應人口結構改變、少子女化趨勢，青年須較以往承擔更多義務與責任，提早於18歲賦予公民權，能提高青年對公共議題與事務的關心，養成對政治參與之責任感。強化民主思辨能力的同時，也能促進各年齡層公共政策意見交流，落實世代正義。



（二）與國際潮流趨勢一致：



支持者指出，青年對公共議題瞭解管道多元，資訊吸收強度、廣度及思辨能力已較過去進步。調降選舉權及被選舉權年齡，能有效吸引青年參與政治事務。且依目前我國最新人口數推估，修憲通過後，將增加18歲至19歲之選舉人約41 萬1,221人。



其他國家如英國、美國、加拿大、德國，選舉權行使年齡均為18歲，日本、韓國也在近年相繼調降選舉權行使年齡，選舉權行使年齡定為18歲。



（三）完善18歲青年權利與義務對等需求：

支持者表示，「公投法」在107年修正時，已將公民投票權的年齡下修為18歲；110年修正公布的「民法」也將成年年齡下修為18歲，與應負刑事責任、行政罰責任的完全責任、兵役法起役年齡均相同。

為平等對待國民權利與義務，因此有必要將相關選舉權行使年齡，也下修為18歲，以完善18歲青年之權利與義務，使青年世代為國家付出努力的同時，也要負起責任。

▲立法院「18歲公民權這屆就實憲」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

2.反方反對理由

（一）18 歲青年選舉素質堪憂：

反對者質疑，18歲青年心智尚未成熟，未能理性分析政策的利弊與影響，青年判斷力不足也容易成為被煽動的目標。且青年世代並非皆關心政治，推動18歲公民權也並不一定能強化青年思辨能力，公民觀念應從教育著手實現，而非下修投票門檻。

（二）政治操作疑慮：

部分反對方認為，18歲公民權是部分政黨的政治手段，純粹為自身利益而推動修憲複決，目的是取得年輕世代的支持，打造政黨的年輕形象。

（三）盲從國際潮流，耗費社會成本：

若為下修選舉、被選舉權年齡門檻，須動用修憲程序，過程勢必會耗費極高的社會成本。反方認為，我國不必一味跟從國際趨勢，應須考慮自身條件與政治環境。

四、通過門檻

根據中選會公告，18歲公民權修憲複決案投票權人數為1923萬9392人。憲法增修條文第12條規定「憲法修正案於公告半年後，經中華民國自由地區選舉人投票複決，有效同意票過選舉人總額之半數」即通過，因此，此次修憲複決案至少要有961萬9697同意票才能通過。

▲蔡英文 2020 斬獲史上最高 817 萬餘票。（圖／記者李毓康攝）



五、通過後的影響

若修憲複決案通過，除了公民年滿18歲就可擁有選舉、罷免、創制、複決、參與公投與被選舉權的權利之外，也會促使各政黨為吸引年輕選票，更願意傾聽年輕族群的需求與聲音，提出更多有利於青年世代的政見。

六、何時投票、須攜帶什麼？

此次大選投票時間為26日上午8點起至下午4點為止，須攜帶身分證、投票通知單及印章，在公投票圈選處選「同意」或「不同意」，摺疊公投票後投入票匭。

▼1126 投票日注意事項。（圖／記者皮心瑀製，點圖放大）

