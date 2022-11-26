許淑華宣布當選南投縣長　喊告網軍側翼「2024下架民進黨」

記者高堂堯／南投報導

9合1地方大選開票作業接近尾聲，國民黨於全國多數縣市和南投縣各鄉鎮市都開出紅盤，縣長候選人許淑華得票數持續穩定領先，至晚間7時18分左右超越12萬票、領先綠營對手蔡培慧逾3萬票，她與競選團隊成員一同於走上晚會舞台，自行宣布當選，現場也施放煙火，現場支持者亢奮的情緒達到最高點。

▲許淑華自行宣布當選南投縣長。（圖／民眾提供，下同）

許淑華表示，很多人說她是「二十年磨一劍」，她也感謝所有鄉親一路走來看顧、相信自己，願意給她機會，她一定會好好做，自己已經準備好帶領南投縣政勇敢地往前衝、大發展。

她表示對於所有競選團隊成員，包括「南投團長」縣長林明溱、縣議會議長何勝豐、副議長潘一全等，特別感謝也不捨，因為自選戰開打半年來，「我知道民進黨很討厭我，所以不斷攻擊我，我可以理解」，但因為得不到他們支持，就轉為不斷抹黑攻擊；所幸今天有智慧的南投選民用選票證明負面選舉選風不僅不適合南投，也證明民進黨治國無方、只能用抹黑來打選戰。

許淑華說，選前也對競選團隊說「許淑華一定幫你們討回公道」，期間他們所受的人身攻擊、毀謗、不實指控，她會一一提告，「尤其是躲在鍵盤後的網軍、側翼」，她要揪出這些「老鼠蟑螂」、讓他們無所遁形，也呼籲還給南投淨土、台灣乾淨選風；而隨著全國藍軍捷報不斷傳來，許淑華也疾呼：「2024下架民進黨！」

許淑華強調接任縣長後，中央雖是民進黨執政，但該為鄉親爭取的建設、經費預算和福利都會據理力爭，提醒過去不斷阻撓南投縣發展的人「許淑華不怕你扣帽子」，會在後疫情時代跟農民、廣大觀光業者站在一起，帶領南投觀光、產業往前衝，也會和縣議會充分合作、接受監督，不亂開支票，和每個鄉鎮市充分合作，把地方建設、社會福利都做好，讓大家看到南投經濟起飛、打造適合每個年齡層居住的好環境。