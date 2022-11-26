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大陸 大陸焦點 特派現場

超越糗爺的冥燈！網紅預測10場全摃龜　喊話都不支持又連兩場平手

中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

真的是「足球反著買，別墅靠大海」，一名中國網紅日前成為中國網路的談論焦點，並不是因為他做出了哪些離經叛道、驚世駭俗的事情。而是在這次的世界盃中，他連續預測10場賽事的迎接，結果最後竟然連續10場都摃龜。中間他甚至喊話「兩隊都不支持了」，結果竟然連續兩場平局收場，這也讓不少網友笑稱「這次世界盃的冥燈終於出現了」。

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根據中國媒體《紅星新聞》報導指出，中國網紅唐梓因經營夫妻搞笑日常，廣受網友好評，在抖音上有超過千萬粉絲追蹤。而在這次世界盃中，唐梓不能免俗的也跟風討論世界盃的相關話題。只是非常奇特的是，只要是唐梓所預測的內容，最終賽事結果都與唐梓預測的完全相反。

中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

從開幕戰卡達對上厄瓜多，唐梓就表明支持卡達獲勝，結果最後是由厄瓜多拿下開幕戰勝利。之後唐梓又再次預測阿根廷、墨西哥、德國、韓國、喀麥隆、加拿大、摩洛哥等國家拿下勝利，結果最後結果全數翻盤。

中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

而在小組賽第二輪賽事中，唐梓又預測卡達能擊敗塞內加爾、威爾斯能擊敗伊朗，結果又是2場預測錯誤，總計小組賽至今18場賽事中，唐梓有預言的10場全數摃龜。

中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

另外值得一提的是，面對自己連續10場「鐵口直斷」，在面對荷蘭對厄瓜多、英格蘭對美國兩場比賽，唐梓也完全崩潰大喊「兩場比賽都不預測」，沒想到這兩場比賽竟然都是平局坐收。最後就有網友歸納出結論「唐梓有預測就反著買，沒有預測就押平局」。但是能夠連續10場預測失敗，這也是讓不少網友笑說「冥燈終於出現了」、「跟著唐梓混，一天餓三頓」、「來自東方的神祕力量壟罩卡達了」。

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