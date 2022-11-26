超越糗爺的冥燈！網紅預測10場全摃龜　喊話都不支持又連兩場平手

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

圖文／CTWANT

真的是「足球反著買，別墅靠大海」，一名中國網紅日前成為中國網路的談論焦點，並不是因為他做出了哪些離經叛道、驚世駭俗的事情。而是在這次的世界盃中，他連續預測10場賽事的迎接，結果最後竟然連續10場都摃龜。中間他甚至喊話「兩隊都不支持了」，結果竟然連續兩場平局收場，這也讓不少網友笑稱「這次世界盃的冥燈終於出現了」。

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」限時↘$399

根據中國媒體《紅星新聞》報導指出，中國網紅唐梓因經營夫妻搞笑日常，廣受網友好評，在抖音上有超過千萬粉絲追蹤。而在這次世界盃中，唐梓不能免俗的也跟風討論世界盃的相關話題。只是非常奇特的是，只要是唐梓所預測的內容，最終賽事結果都與唐梓預測的完全相反。

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

從開幕戰卡達對上厄瓜多，唐梓就表明支持卡達獲勝，結果最後是由厄瓜多拿下開幕戰勝利。之後唐梓又再次預測阿根廷、墨西哥、德國、韓國、喀麥隆、加拿大、摩洛哥等國家拿下勝利，結果最後結果全數翻盤。

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

而在小組賽第二輪賽事中，唐梓又預測卡達能擊敗塞內加爾、威爾斯能擊敗伊朗，結果又是2場預測錯誤，總計小組賽至今18場賽事中，唐梓有預言的10場全數摃龜。

▲中國網紅預測世界盃賽事結果，竟然連續10把都摃龜。（圖／翻攝自抖音）

另外值得一提的是，面對自己連續10場「鐵口直斷」，在面對荷蘭對厄瓜多、英格蘭對美國兩場比賽，唐梓也完全崩潰大喊「兩場比賽都不預測」，沒想到這兩場比賽竟然都是平局坐收。最後就有網友歸納出結論「唐梓有預測就反著買，沒有預測就押平局」。但是能夠連續10場預測失敗，這也是讓不少網友笑說「冥燈終於出現了」、「跟著唐梓混，一天餓三頓」、「來自東方的神祕力量壟罩卡達了」。

免加會員直接購

★150抽衛生紙「每包不到12元」 買一次全家用整年★↘限時$799

★1瓶不到100元！衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」★↘限時$399

★1天不到7元！毛孩比你先走不動怎麼辦？ 紐沛犬貓Dr.好骨力★↘限時$399

★罩住毛家人免疫力！ 紐沛犬貓專用益生菌「每包不到14元」★↘限時$450

★乾嘔吐毛球 紐沛愛貓輕鬆排毛沒煩惱「每包只要22元」★↘限時$659

★1包抵多罐 紐沛愛貓綜合營養粉「每包只要22元」★↘限時$659

★再忙也要陪主子用餐！ 史上最強花月嵐NO.1大蒜拳骨拉麵★↘限時$596

延伸閱讀

▸ 夫妻海灘散步驚見「外星人怪手」 生物學家這樣說

▸ 路口猛撞騎士害骨折酒測值0.34 男喊：我從來不喝酒！

▸ 桃園凶宅「三房三衛」賣488萬！房仲求別約深夜帶看 看照驚：祂在左邊

【你可能也想看】

►愛犬走了！正妹砸112萬「重新複製」 1年後重回懷抱被罵爆



►爸媽疫情回不了家 13歲少年獨居66天「還把貓狗都養胖了」

►散步被愛犬輕推 飼主驚覺怪怪的「下秒懂了」：我永遠感激不盡

►挖出30年藥酒…「逾3種毒蛇」塞爆玻璃甕 內行見這幕嚇：還活著

►海邊揀起超迷你小章魚 網一看驚呼「快扔回去」…1隻可毒死26人

►心疼受凍帶回駐紮地！小黑汪陪站崗低吼陌生人 烏東士兵讚敏銳

►公獅搶小孩食物…母獅氣炸包圍「咬掉一顆蛋蛋」 牠痛到四腳朝天

►網購金魚悲劇了！她收一袋大冰塊 「只有1隻」堅強存活

►立石雕像追思！「茶茶」晚安不痛了 他分享救援歷程全場淚崩