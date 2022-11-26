宣布出櫃遭家人冷眼「很丟臉」　他不滿差別待遇：5親戚也是同志

▲一名男網友向父母出櫃，結果迎來的是家人的冷嘲熱諷。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

在台灣即使同性婚姻合法，社會上卻仍有許多人難以接受。一名男網友抱怨，向家人公開自己的性向後，每個人的態度都變了，爸媽對他只會擺臭臉，姊姊和哥哥甚至取消他的臉書好友，彷彿他不是家庭的一份子，讓他覺得很心寒。

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原PO在臉書《爆怨2公社》透露，自從向全家出櫃後，家人的態度180度大轉變，原本回家可以吃到媽媽煮的飯菜，爸爸會關心工作狀況，但現在爸媽只有臭臉，他只能吃剩下的飯菜。最難過的是，大姊和二哥移除他的臉書好友，詢問對方原因，大姊皺眉沒有回答，二哥則表示：「你臉書都分享男同志的東西，我怕別人誤會我也是Gay」。

▲原PO發現出櫃後，家人的態度轉變很大。（示意圖／翻攝自pexels）

原PO日前和大姊的男友家人一起吃飯，出發前爸爸還特別叮囑：「你安靜吃飯就好，不要講到你是同性戀的事，很丟臉」，他覺得不公平，明明3個表姊和2個堂姊都是同性戀，也都有另一半，爸爸很明顯差別待遇，讓他很不能理解。

此文一出，引發一番討論，網友紛紛留言安慰，「家人還沒接受事實，需要時間，你也是」、「好好愛自己，如果他們不接受就學習獨立吧」、「你沒有錯，家人也沒有錯，你只要自己認同你自己，不需要強迫家人認同你，現在你可以讓自己活的精彩就好了」、「自己一個人其實反而更自在」。

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